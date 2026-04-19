Alice Bellandi da favola: vince l’oro agli Europei di judo e completa la “Tripla Corona”. È nella storia

Una meravigliosa Alice Bellandi entra nella storia dello sport italiano. La judoka azzurra ha conquistato l’oro nella categoria -78 agli Europei di judo a Tblisi, battendo in finale la britannica Emma Reid, grazie a un waza-ari messo a segno nel finale dell’incontro. Bellandi riesce così a completare la “Tripla Corona” nello stesso ciclo olimpico, un’impresa mai realizzata da nessun atleta italiano: oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, oro ai Mondiali di Budapest 2025 e adesso anche l’oro agli Europei di Tbilisi. Un trionfo che testimonia – qualora ce ne fosse bisogno – il dominio dell’azzurra nel suo sport.

Quella di Bellandi non è stata l’unica medaglia del giorno. Dopo l’oro di Alice Bellandi, infatti, è arrivato anche quello di Gennaro Pirelli nella categoria -100 kg, con il judoka napoletano (25enne), che ha dominato l’olandese Catharina. Pirelli, al golden score, ha costretto l’arbitro a sanzionare il rivale con il terzo shido, decisivo. Ma c’è anche una terza medaglia ed è quella di bronzo di Asya Tavano. Dopo un sabato di magra e la sola medaglia di Odette Giuffrida, nell’ultima giornata ne sono arrivate ben tre, con l’Italia che ha così chiuso a quattro collettive. Tavano, 23 anni, ha vinto il bronzo nella categoria +78 kg, contro l’estone Aktas al golden score, i tempi supplementari del judo.