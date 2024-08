Medaglia d’oro per Alice Bellandi nella finale di judo femminile 78kg. Dopo aver battuto in semifinale la portoghese Patricia Sampaio, la 26enne bresciana sconfigge anche l’atleta israeliana Inbar Lanir. Insieme al trionfo d’oro nella canoa slalom di Giovanni De Gennaro, anche il judo arricchisce il medagliere italiano (ora a quota 15). Due storiche medaglie d’oro nel giro di appena 20 minuti.

Sin dalle giovanili, Alice Bellandi si è messa in mostra vincendo il titolo di europei cadetti a Sofia nel 2015 e i mondiali junior di Nassau nel 2018. Alle Olimpiadi di Tokyo si era qualificata 7° nel toneo dei pesi medi e 9° nella competizione a squadre miste. A tre anni di distanza, la judoka italiana è salita sul gradino più alto del podio olimpica condividendo il proprio trionfo con la famiglia e la sua fidanzata presente sugli spalti.

“Non so neanche se tutto questo sia vero. Troppo grande per essere vero. Tutte le notti l’ho sognato, ci ho lavorato ogni giorno, ci ho pianto una vita intera. Non ci posso neanche credere”, ha detto Bellandi ai microfoni di Eurosport, scoppiando in lacrime per la gioia, dopo l’oro conquistato.

Il 1° agosto d’oro per la nazionale italiana

Come a Tokyo. Esattamente il 1° agosto del 2021 l’Italia conquistava una clamorosa doppietta d’oro olimpica con Marcell Jacobs nei 100 metri e con Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Tre anni dopo, il primo giorno di agosto sorride ancora al tricolore: prima Giovanni Di Gennaro nella canoa slalom, ora Alice Bellandi nel judo. Una doppietta d’oro destinata a rimanere nella storia olimpica dell’Italia.

