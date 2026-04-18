Il tecnico italiano si è sentito male, ha avuto un forte giramento di testa ed è adesso in ospedale: non sarà in panchina contro Cipro

Malore e paura per Massimo Pedrazzini, allenatore italiano della Romania femminile, prima della sfida delle sue ragazze contro Cipro. Il tecnico italiano si è sentito male, ha avuto un forte giramento di testa ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza prima della partita contro Cipro, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Ancora momenti di apprensione per il calcio rumeno, ancora scosso per la morte di Mircea Lucescu, che aveva accusato un malore prima dell’amichevole contro la Slovacchia, dopo l’eliminazione al playoff contro la Turchia. Ora il problema per Pedrazzini, comunicato e confermato anche dalla federcalcio rumena. La nazionale del tecnico italiano nelle prime due gare delle qualificazioni Mondiali ha già battuto Moldavia (1-0) e Cipro (4-0).

“Massimo Pedrazzini ha accusato vertigini all’ora di pranzo, motivo per cui non siederà in panchina nella partita di oggi della nazionale femminile contro Cipro. Al suo posto ci sarà l’allenatrice in seconda della nostra squadra, Iulia Mera. Le condizioni di salute del selezionatore sono stabili e proseguiranno gli accertamenti medici”, si legge nella nota diffusa dalla federcalcio rumena dopo l’accaduto.

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