Ora la finale contro uno tra Ben Shelton e Alex Molcan. Da lunedì sarà almeno numero 13 del mondo: è il suo best ranking in carriera

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Un doppio 6-3 per battere per la prima volta Alexander Zverev, numero 3 del mondo, a Monaco di Baviera – a casa sua – in semifinale. Un super Flavio Cobolli vola in finale nell’Atp 500 in Germania e vince una partita tra le più belle della sua carriera. Il tennista romano ha giocato un match perfetto, di livello altissimo dall’inizio alla fine contro colui che lo scorso anno ha vinto qui a Monaco per la terza volta in carriera. Da lunedì sarà numero 13 del mondo nella peggiore delle ipotesi: è il suo best ranking in carriera. Cobolli avrà 2.600 punti, ma in caso di vittoria domani salirebbe a 2.770 punti. La top 10 dista attualmente meno di 1.000 pt. Se dovesse vincere in finale (e Rublev non vincere a Barcellona), salirebbe al 12esimo posto.

Un solo momento di difficoltà per Cobolli: sul 5-2 al secondo set, quando ha servito per il match e ha concesso il break a Zverev. Non si è però perso d’animo e nel game seguente ha strappato ancora la battuta all’avversario tedesco. Per lui si tratta della quinta finale Atp in carriera, la seconda del 2026 e la quarta a livello Atp 500. Domenica alle 13:30 giocherà per il titolo contro Ben Shelton.

A fine gara Flavio Cobolli ha indicato il cielo scoppiando in un pianto con la testa nascosta nell’asciugamano. Un gesto per il giovane Mattia Maselli, scomparso ieri, a cui aveva già dedicato la vittoria contro Kopriva con una storia Instagram. “Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te. Giocherò per te e ti porterò con me ovunque andrò – aveva scritto -. Mi ricordo il tuo sorriso quando mi chiedevi le cose, eri un ragazzo solare, pieno di energia e con tanta voglia di imparare. Ho appena finito la partita e sono sconvolto… la scuola tennis senza di te non sarà mai la stessa cosa, ma ti giuro che non verrai mai dimenticato. Ti voglio tanto bene, piccolo Mattia”.

“È stata una delle mie partite migliori in carriera, contro uno dei miei migliori amici nel circuito”, ha dichiarato Cobolli dopo aver battuto Alexander Zverev. “Ho un buon rapporto con tutto il suo team, per cui non è stato facile giocare contro di lui. Ma ho davvero giocato una delle mie partite più belle, sono davvero felice“, ha aggiunto l’azzurro.