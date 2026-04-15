“Sappiamo che dobbiamo fare la partita perfetta, ma sappiamo anche che il calcio può regalare questi sogni”. La Fiorentina è chiamata all’impresa quasi impossibile, rimontare la sconfitta per 3-0 subita a Londra nel ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. Dopola vittoria contro la Lazio in campionato, la salvezza pare conquistata. E il percorso europeo potrebbe terminare dopo sera. Per questo, alla vigilia del match, Paolo Vanoli ha risposto anche ad alcune domande sul futuro viola. Che incrociano peraltro proprio quel Maurizio Sarri incontrato e sconfitto lunedì sera.

“È bello vedere un allenatore entrare in campo ed essere acclamato dai tifosi avversari. Mister Sarri ha dimostrato con le vittorie e il gioco di essere un grande maestro, per questo è stato bello”, ha detto Vanoli al microfono di Sky Sport, commentando appunto l’entusiasmo della piazza di Firenze per il tecnico attualmente alla Lazio. Che già da tempo viene ciclicamente accostato alla panchina viola. Una suggestione, per ora. Anche se per il nuovo ds Fabio Paratici sono giorni di riflessione: “Sono nel calcio da tanti anni, so come funziona, io vado avanti. Devo solo guardare quello che stiamo facendo e che stanno dicendo i numeri“, ha commentato ancora Vanoli.

Il tecnico poi ha confermato di sentire l’appoggio della dirigenza: “Quando faccio qualcosa poi voglio continuarlo. La società mi ha sempre dato fiducia, so la stima che hanno nei miei confronti. Io devo guardare il presente e finire quello che è stato iniziato, che sembra poco ma è tanto“. E intanto giovedì sera al Franchi, forse per la prima volta in stagione, la sua Fiorentina non avrà nulla da perdere: “Il bello del calcio è arrivare a queste partite per provare a fare qualcosa che anche in campionato sembrava impossibile. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo provarci“.

Anche se nella testa di Vanoli c’è anche la salvezza in Serie A da blindare definitivamente: “Lunedì contro la Lazio sono stati 3 punti importanti sapendo che ci avvicinano a qualcosa di straordinario, numeri alla mano. Ora però testa e piedi per terra, dobbiamo andare a Lecce pensando di dover ancora raggiungere quei punti che ci servono”, ha aggiunto il tecnico.