Una maledizione infinita: Arkadiusz Milik si ferma di nuovo. L’attaccante della Juventus ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento di martedì 14 aprile e oggi è stato sottoposto ad accertamenti radiologici al J Medical. L’esito è tanto frustrante quanto prevedibile: “Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”. Tradotto: il 32enne polacco non tornerà più in campo in questa stagione.

È l’ennesima mazzata, sia per Milik sia per la Juve. Luciano Spalletti stava provando faticosamente a reintegrarlo stabilmente in gruppo, dopo che l’attaccante era letteralmente sparito dai radar. Il tecnico lo aveva convocato per la prima volta nella sfida contro la Roma del 20 dicembre scorso, a 574 giorni dall’ultima presenza con la maglia bianconera. Era il 25 maggio 2024, la Juve batteva 2-0 il Monza all’ultima giornata e Milik era rimasto in campo per 73 minuti. Il polacco era andato due volte in panchina, poi era stato fermato da un nuovo problema al polpaccio.

Il ritorno in campo era arrivato finalmente contro il Sassuolo, il 21 marzo scorso: gli 11 minuti finali del match pareggiato 1 a 1 dai bianconeri, con il polacco che era perfino andato vicino a un gol che sarebbe stato da favola. Poi altri 23 minuti il 6 aprile nel match contro il Genoa. Adesso il nuovo stop. Questi 34 minuti complessivi rimangono quindi gli unici giocati da Milik nelle ultime due stagione.

A giugno 2024 – prima degli Europei – la rottura dei legamenti del ginocchio. Il ko da cui non si è mai più ripreso. Per oltre un anno il polacco sembrava pronto per tornare, ma si è mai capito bene quale fosse realmente la natura dello stop. Le sue condizioni sono rimaste avvolte nel mistero per diversi mesi, più o meno fino all’arrivo di Spalletti. Milik, che ha un contratto fino al 2027, sembrava perfino poter diventare un’alternativa per l’attacco bianconero anche in vista della prossima stagione. Questo nuovo ko però alimenta le incognite sul suo futuro.