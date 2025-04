Nonostante gli zero minuti collezionati in questa stagione, al polacco verrà rinnovato il contratto. Le cifre dell'accordo

Arek Milik rinnoverà il suo contratto con la Juventus per un altro anno. Nonostante abbia collezionato zero minuti in questa stagione a causa di diversi infortuni, il polacco è pronto prolungare il suo contratto con i bianconeri. Il rinnovo che non ti aspetti. Ma la ragione è solo una: alla base di questo rinnovo a sorpresa c’è soltanto la sostenibilità del club.

L’ex attaccante del Napoli è infatti prossimo ad allungare il suo accordo di un anno in modo da spalmare su due stagioni l’ingaggio che avrebbe dovuto percepire fino al 30 giugno 2026: la scelta della Juventus è quindi esclusivamente di natura economica. Lo stipendio di Milik da 3,5 milioni di euro netti all’anno sarà dimezzato a circa 1,75 milioni di euro netti all’anno per due stagioni. In questo modo, Milik potrà eventualmente essere ceduto anche con la formula del prestito nel prossimo mercato estivo, abbassando l’ammortamento a bilancio.

L’ultima presenza del polacco con la maglia bianconera risale all’ultima giornata dello scorso campionato di Serie A: il 25 maggio 2024 in casa contro il Monza. In seguito si era infortunato in nazionale il 7 giugno nell’amichevole con l’Ucraina, saltando la fase finale degli Europei. Operato in artroscopica al menisco del ginocchio sinistro prima il 10 giugno dal professor Roberto Rossi presso il J|Medical e poi il 2 ottobre dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, Milik è tornato a Torino verso metà dello scorso novembre per cominciare la riabilitazione alla Continassa, ma si è infortunato un altro paio di volte: a inizio gennaio al polpaccio e a fine marzo ha avuto l’ennesimo problema muscolare. Nonostante il rinnovo, il suo futuro pare segnato: il prossimo anno non sarà più un giocatore della Juventus.