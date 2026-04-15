Arriva il primo torneo sull’erba in Italia: il nuovo ATP 250 in calendario dal 2028, l’ipotesi è Milano

Il tennis sull‘erba arriva anche in Italia. Da giugno 2028 per la prima volta il nostro Paese ospiterà un torneo Atp 250 sulla superficie verde, un evento per il circuito maggiore maschile. Lo ha annunciato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, durante la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali d’Italia 2026.

La Fitp ha acquisito la licenza dall’European Tour, ovvero l’Atp 250 di Bruxelles, che però si è sempre giocato su campi in cemento. “Siamo estremamente orgogliosi di aver portato in Italia un torneo di questa importanza – ha spiegato il Presidente della Fitp – È un passo concreto nello sviluppo del nostro movimento e nella volontà di offrire ai tifosi eventi sempre più prestigiosi e diversificati. L’erba rappresenta una sfida affascinante e altamente formativa, che arricchisce il percorso tecnico dei nostri giocatori e rende l’offerta italiana ancora più completa e competitiva a livello internazionale”.

Binaghi non ha ancora specificato quale sarà la città a ospitare l’evento, ma l’ipotesi più accreditata per ora è Milano. Il capoluogo lombardo potrebbe quindi accogliere tra due anni il torneo che si giocherà in una delle settimane dopo il Roland Garros, nel breve mese della stagione su erba che dura solo da giugno a luglio. Il nuovo Atp 250 si propone di fatto come torneo preparatore a Wimbledon, di quelli che tradizionalmente i tennisti giocano soprattutto per prendere confidenza con la superficie. Chissà, potrebbe diventare un’occasione unica per gli appassionati italiani di vedere Sinner e gli altri azzurri all’opera sull’erba in Italia.

Dopo le Atp Finals, che saranno italiane almeno fino al 2030, e gli Internazionali di Roma (categoria Masters 1000), il nuovo torneo su erba diventerà per diritto il terzo più importante per l’Italia. In passato comunque si era già fatto un esperimento sul verde per il circuito femminile, interrotto però tra difficoltà economiche e preparazione dei campi. Tra il 2022 e il 2024 infatti si è svolto in provincia di Rovigo il Veneto Open, che si teneva a Gaiba. È stato anche il primo torneo di categoria WTA 125 a disputarsi sull’erba.