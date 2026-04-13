Morto Dominic Frimpong: il calciatore 20enne ucciso con uno sparo in testa durante l’assalto al pullman della squadra

È successo in Ghana: un gruppo di rapinatori ha messo in atto un agguato all'autobus del club. Altri calciatori sono dispersi dopo esser scappati nel bosco

Per Dominic Frimpong doveva essere una normale domenica di calcio. Dopo aver sfidato il Samartex FC, in un match di Ghanaian Premier League (massimo campionato ghanese) con il suo Aduana Stars Fc, stava rientrando a casa con il pullman della squadra, quando un colpo di pistola alla testa lo ha ucciso. Il calciatore è morto dopo un attacco subito dall’autobus della sua squadra da parte di alcuni rapinatori armati. A comunicarlo è stata la Federazione calcistica ghanese (GFA), con una nota ufficiale. “Questo tragico incidente rappresenta una grave perdita non solo per il Berekum Chelsea, ma anche per il calcio ghanese nel suo complesso. Dominic era un giovane talento promettente, la cui dedizione e passione per il gioco incarnavano lo spirito del nostro campionato”, si legge.

Secondo quanto riportato dal club, degli uomini mascherati e armati hanno iniziato a sparare contro l’autobus, costringendo giocatori e staff a fuggire in un bosco vicino mentre il pullman provava a fuggire in retromarcia. Sono diversi infatti i dispersi. Nell’agguato anche un altro giocatore è rimasto ferito e ha ricevuto delle cure mediche in ospedale. Ora la GFA prevede di rafforzare le misure di sicurezza per le squadre che viaggiano per le competizioni nazionali.

Mentre prosegue la ricerca dei dispersi, con la speranza che non ci siano altri feriti o addirittura deceduti, la polizia continua a indagare su quanto accaduto. Intanto il calcio africano ha già preso i primi provvedimenti: “La GFA è in costante contatto con il club e con le autorità competenti, tra cui la Polizia del Ghana, mentre proseguono le indagini sulle circostanze di questo spiacevole incidente. Sollecitiamo che vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire che sia fatta giustizia. Inoltre, la GFA coinvolgerà le principali parti interessate per rivedere e rafforzare le misure di sicurezza per i club che viaggiano per le competizioni nazionali, al fine di prevenire simili tragici eventi in futuro”, scrive la Federazione. Solo pochi giorni fa Frimpong, di proprietà dell’Aduana Stars FC ma in questa stagione in prestito al Berekum Chelsea, aveva realizzato la sua seconda rete nella Ghanaian Premier League.

Credit Photo: Aduana Stars Fc