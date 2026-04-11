Due anni dalla strage di Suviana: la centrale di Enel Green Power è ancora allagata e l’inchiesta è in stallo

Sono passati due anni dalla tragedia della centrale idroelettrica di Enel Green Power a Bargi, sul lago di Suviana, nel cuore dell’Appennino bolognese. Il 9 aprile del 2024, alle 14.58, un’esplosione durante il collaudo di una turbina, tra i piani – 8 e – 9, intrappolò i lavoratori in una tomba d’acqua. Sette quelli che non riuscirono a salvarsi: Vincenzo Garzillo, Vincenzo Franchina, Mario Pisani, Pavel Petronel Tanase, Adriano Scandellari, Paolo Casiraghi e Alessandro D’Andrea. Altri sei rimasero feriti, alcuni ustionati in modo grave. Oggi, sabato 11 aprile, a Camugnano, ci sarà un momento di ricordo condiviso, con la celebrazione di una messa chiesta da Enel, a cui parteciperanno familiari delle vittime, istituzioni e dipendenti, ma è un anniversario intriso di amarezza e polemiche.

Due anni dopo l’esplosione, infatti, sembra quasi che sia passato un solo giorno. Il dolore e la rabbia rimangono e la centrale è ancora invasa dall’acqua. I sindacati, i parenti delle vittime, i lavoratori feriti e le istituzioni reclamano verità e giustizia, ma l’inchiesta della Procura di Bologna è bloccata, intrappolata in un infinito incidente probatorio. Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati: tre sono dirigenti di Enel Green Power – Massimo Sessego, responsabile idroelettrico Area Centro Nord; Simone De Angelis, capo unità esercizio Suviana, e Carlo Galli, responsabile idroelettrico manutenzione Area Centro Nord – e due sono tecnici esterni incaricati con un appalto: Franco Cespa, responsabile dei lavori alla centrale e Luca Lenzi, coordinatore.

I reati ipotizzati dai pm Flavio Lazzarini e Michela Guidi sono disastro colposo, omicidio colposo sul lavoro plurimo e lesioni colpose sul lavoro. Il problema è il recupero delle prove. Finora gli interventi all’interno del sito hanno permesso di accedere fino al piano – 6, dove i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato cinque dispositivi elettronici dai quali estrarre dati utili per ricostruire l’incidente. Per avere un quadro preciso, però, è necessario scendere ancora e acquisire altro materiale tecnologico sommerso, ma gli ultimi tre piani, per ora, restano inaccessibili per periti e inquirenti, perché sono ancora da svuotare e bonificare.

Il via libera spetta al Tavolo amministrativo (composto da Vigili del fuoco, Ausl, Arpae e Regione) che deve verificare se sussistono i parametri per poter agire in sicurezza e a cui la Procura, in questi giorni, ha chiesto di stilare un cronoprogramma degli interventi futuri e di indicare i tempi. La paura più grande è che la tragedia di Suviana finisca nell’oblio e che le difficoltà nel recuperare le prove sommerse costringano la Procura a decidere di iniziare il processo con quelle poche che ha in mano. “A due anni dall’esplosione – protesta l’Anmil, l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro – contiamo nel registro degli indagati cinque persone e un avanzamento della consulenza tecnica disposta dalla Procura che continua ad arrancare in ragione dell’inaccessibilità dei piani inferiori. I familiari delle vittime assistono inermi all’immobilismo delle indagini”.

La preoccupazione che diventi l’ennesima strage dimenticata la traduce in parole il sindaco di Bologna, Matteo Lepore: “Il tempo è passato, ma quello che abbiamo vissuto noi, soprattutto quelle famiglie e quei colleghi e colleghe, è stato un fatto sconvolgente del quale l’Italia non parla più – denuncia – Suviana non può essere derubricato come un semplice incidente tragico e un lutto, ma è il fallimento di un sistema legato alla gestione di infrastrutture strategiche del Paese e all’attenzione ai temi della sicurezza su luoghi di lavoro così importanti”, ammonisce. Stefania Pisani, segretaria generale della Filctem-Cgil di Bologna, dal canto suo, avverte: “Per noi è assolutamente improponibile che si possa andare a processo con le prove raccolte finora. Perché il rischio che non si ricostruisca la verità è una certezza. E questo non ce lo possiamo permettere”.

La dem Chiara Gribaudo, presidente della commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, ha annunciato un nuovo sopralluogo per il 20 aprile. “Non possono passare due anni ed essere ancora al punto zero – attacca – Ancora i familiari non hanno risposte” e chiede di “istituire una procura nazionale sul lavoro con magistrati specializzati”. “Fare giustizia, in casi come questo – sottolinea il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale – non significa solo individuare eventuali colpevoli, ma anche comprendere le cause dell’incidente e poter migliorare normative e protocolli di sicurezza sul lavoro”. Fonti vicine a Enel, intanto, fanno sapere che “lo svuotamento della centrale procede con operatività 24 ore su 24 e sette giorni su sette” e dall’azienda si assicura che non ci sono ritardi nelle operazioni. E l’attesa continua.