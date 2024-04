Un incidente gravissimo nel ‘cuore’ della centrale idroelettrica dell’Enel Green Power a Bargi, sulle sponde del bacino artificiale di Suviana nell’Appennino Bolognese, ha provocato 4 morti e tre feriti. E cinque persone risultano ancora disperse, quando sono ormai trascorse ore dal momento in cui, a circa 30 metri di profondità, è scoppiato un trasformatore collegato a una turbina durante dei lavori di manutenzione. La squadra composta da 12 operai stava provando a “rimettere in funzione una pompa”.

I soccorsi – Sul posto stanno operando – tra grandi difficoltà – dieci squadre dei vigili del fuoco, compresi sommozzatori pronti a intervenire, carabinieri, polizia locale e i soccorritori dell’Ausl di Bologna arrivati sul posto con 3 elicotteri, un’automedica e 5 ambulanze. I feriti, alcuni ustionati gravi, sono stati trasportati in elisoccorso a Cesena e Parma. L’incidente è avvenuto al piano -9 della centrale, come confermato a èTv-Rete 7 dal comandante dei vigili del fuoco di Bologna Calogero Turturici. che ha sottolineato le grandi difficoltà a raggiungere tutti i locali interessati dall’incidente.

“Locali sommersi dall’acqua” – Turturici ha spiegato che la situazione è rischiosa anche per i vigili del fuoco poiché all’interno “c’è parecchio fumo e dobbiamo provare ad abbassare le temperature” per prestare soccorso alla squadra di operai che si trovava all’interno. Il comandante ha anche detto che una parte dei locali sarebbe stato sommerso dall’acqua. Le immagini riprese da un elicottero dei vigli del fuoco mostrano come il fumo sia risalito in superficie e le acque della diga risultino increspate, probabilmente a causa delle alte temperature provenienti dall’interno.

La nota dell’azienda – Enel ha diffuso una nota per precisare di aver “tempestivamente attivato tutte le necessarie misure di sicurezza come da procedure interne” per “garantire il corretto svolgimento” dell’evacuazione a “tutela del proprio personale” e di essere in “stretto coordinamento” con i soccorritori e le autorità.

