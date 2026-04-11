Maratona di Milano 2026, 15mila in corsa: il percorso, tutti gli orari e le strade chiuse
Saranno circa 15mila i runner attesi domani 12 aprile alla Wizz Air Milano Marathon 2026: i 42,195 km tutti da correre attraverseranno gli spazi più caratteristici della città trasformandola per un giorno in un grande momento collettivo per famiglie, maratoneti e appassionati.
L’intento della maratona è il Charity Program, un progetto di beneficenza attivo dal 2012 che contribuisce a costruire una società migliore. Dal 2012 sono stati raccolti oltre 7,5 milioni di euro mentre nel 2025 le donazioni hanno superato 1.800.000 euro. Accanto all’evento principale si svolgerà anche UniCredit Relay Marathon, la staffetta che inizierà un’ora dopo il via della maratona e alla quale parteciperanno circa 16mila staffettisti organizzati in quattromila squadre, nate per beneficenza. In occasione dell’evento, l’ordinaria circolazione stradale della città subirà delle variazioni. Di seguito l’elenco delle strade chiuse.
Dal km 0 al km 5 – chiusura dalle ore 7 alle 10.30 : Partenza Corso Sempione carreggiate centrali prosegue su Corso Sempione sino a piazza Firenze Via Cenisio – Piazza Carlo Caneva – Via Cenisio – Piazza Coriolano – Via Luigi Nono – Piazzale Cimitero Monumentale – Via Ceresio contromano Piazzale Baiamonti contromano – Viale Francesco Crispi Contromano – Piazza XXV Aprile contromano – Bastioni di Porta Nuova mano giusta – Piazza Principessa Clotilde – Viale Monte Santo – Piazza della Repubblica – Viale Città di Fiume.
Dal km 5,1 al km 10 – chiusura dalle 7.30 alle 11.15: Bastioni di Porta Venezia – svolta a dx in Corso Venezia sino a incrocio con Via Boschetti (civico 20) poi torna indietro su Corso Venezia sino a Piazza Oberdan – poi svolta a dx in Viale Luigi Majno – Piazza del Tricolore – Viale Bianca Maria – Piazza Cinque Giornate – Viale Regina Margherita – Viale Emilio Caldara – Piazzale Medaglie d’Oro – Viale Angelo Filippotti – Viale Beatrice D’este.
Dal km 10,1 al km 15 – chiusura dalle ore 8.15 alle 12: Via Gian Galeazzo – Piazza XXIV Maggio – Viale Gabriele D’annunzio – Piazzale Antonio Cantore – Viale Papiniano entrambe le carreggiate – Piazza Sant’Agostino entrambe le carreggiate – Viale Papiniano entrambe le carreggiate – Piazzale Aquileia entrambe le carreggiate – Viale Gorizia entrambe le carreggiate – Piazzale Francesco Baracca entrambe le carreggiate – Via Enrico Toti Piazza della Conciliazione entrambe le carreggiate – Via Alberto da Giussano entrambe le carreggiate – Via Guido da Arezzo entrambe le carreggiate – Via del Burchiello entrambe le carreggiate – Parcheggio Burchiello Pagano ( Punto Cambio 1 ) entrambe le carreggiate – Via Giotto entrambe le carreggiate – Piazza Michelangelo Buonarroti entrambe le carreggiate – Via Monte Rosa – Piazza Giovanni Amendola – Viale Ezio
Dal km 15,1 al km 20 – chiusura dalle ore 8.30 alle ore 12.40: Piazzale Giulio Cesare – Viale Belisario – Viale Cassiodoro – Piazza VI Febbraio – Viale Cassiodoro Viale Severino Boezio – Largo Domodossola – Viale Duilio Contromano – Piazzale Carlo Magno contromano – Via Gattamelata contromano – Via Bartolomeo Colleoni contromano – Svolta a dx in Viale Ludovico Scarampo carreggiata centrale – sottopasso Ludovico Scarampo – Viale Alcide De Gasperi – svolta a dx in Piazza Kennedy- Piazza Kennedy – svolta a sx in Viale del Ghisallo Contromano Via Fabrizio Quattrochi contromano – Via Antonio Sant’Elia contromano
Dal km 20,1 al km 25 – chiusura dalle ore 8.45 alle 13.20: svolta a sx in Via Diomede contromano sino a Via Giuseppe Pogatschnig – Via Diomede – Viale Federico Caprilli – Piazzale dello Sport ( Punto Cambio 2 ) – Piazzale dello Sport – Via Achille – Via Federico Tesio – Via Harar – Via Novara – Via Cascina Bellaria
Dal km 25,1 al km 30 – chiusura dalle ore 9.00 alle 14.00 : Via F.lli Gorlini – Via Lampugnano – Via Giovan Battista Angioletti – Via Giacomo Balla – Via Mafalda di Savoia – Via Lampugnano – Via Adolfo Omodeo – Via Antonio Cechov – Via Emanuele Kant – Bonola ( Punto Cambio 3 ) – Via Benedetto Croce entrambe le carreggiate – Via Fabrizio Quattrochi contromano – Viale Alcide De Gasperi contromano
Dal km 30,1 al km 35 – chiusura dalle 9.00 alle 14.40 : Via Privata Grosio – Via Gallarate – Via Achille Papa – Piazzale Accursio – Via Achille Papa – Via Don Luigi Palazzolo – parcheggio Iper – sopraelelevata Iper – Piazza Gino Valle – Via Ludovico Scarampo contromano – Via Bartolomeo Colleoni contromano sino a incrocio Gattamelata – Via Bartolomeo Colleoni mano giusta – Piazzale Damiano Chiesa
Dal km 35,1 al km 42 – chiusura dalle ore 9.30 alle 15.30 : Via Emanuele Filiberto – carreggiata laterale corso Sempione – svolta a dx in Via Antonio Canova contromano – Viale Giovanni Milton contromano – Viale Emilio Alemagna contromano – Viale Gerolamo Gadio contromano – Piazza del Cannone – Viale Gadio – Via Legnano – Piazza Lega Lombarda – Piazzale Biancamano – Via della Moscova sino a Largo La Foppa – poi prosegue in via Moscova contromano – Via San Marco – Piazza San Marco svolta a sx in Via Fatebenefratelli contromano – Via dell’Annunciata – via dei Giardini – Via Fatebenefratelli – Piazza Cavour – ( Bivio Charity- Maratona Arrivo Charity in via Palestro – Via Senato – Via S. Damiano – Corso Monforte – Corso Giacomo Matteotti – Piazza Filippo Meda – Via S. Paolo – Piazza Liberty Corso Vittorio Emanuele II – Arrivo in Piazza del Duomo