Luciano Spalletti rinnova con la Juventus. La notizia era nell’aria e adesso è anche arrivata l’ufficialità: il tecnico di Certaldo rimarrà in bianconero fino al 2028. Rispetto ai 3 milioni attuali, Spalletti salirà a oltre 5 milioni a stagione, con la possibilità di arrivare a 6 grazie ad alcuni bonus. In questo modo raggiunge Allegri e Gasperini al secondo posto della classifica degli allenatori più pagati della Serie A, dietro soltanto all’inarrivabile Conte, che ne guadagna 8. Risolte le “grane” degli ultimi giorni, con Saplletti che era rimasto enigmatico dopo il Genoa, con la squadra che aveva giocato un secondo tempo non all’altezza.

L’ex ct della Nazionale, da quando è arrivato a Torino il 30 ottobre, ha ottenuto 42 punti in 22 gare in campionato, con la Juventus in piena lotta per la Champions League. L’annuncio ufficiale è arrivato nella mattinata del 10 aprile, ma Spalletti ha prima voluto dirlo alla sua squadra con un discorso poi diffuso sui social dal club bianconero con un video. “Quando sono arrivato 7 mesi fa mi hanno proposto questo contratto che era un po’ un modo come dire frequentiamoci un po’, stiamo un po’ insieme, conosciamoci e poi a fine anno saremo liberi di decidere quello che vogliamo in base a quello che abbiamo fatto“, esordisce Spalletti nel video.

“Io ho accettato senza nessuna esitazione perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro, avevo questa voglia qui e di rendermi conto cosa foste voi perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva il fatto di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi – ha detto l’allenatore bianconero alla squadra -. Era facile immaginarsi la grandezza della Juventus, era facile immaginarsi quella che è l’idea futurista della Juventus, più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi, un gruppo forte e voglioso di stare insieme quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia“, dice Spalletti nel video in questione.

“E ogni volta che vi vedo mi viene in mente la Juve, ogni volta che vedo voi vedo la Juve, per cui ho ritenuto più importante prima di tutto dirlo a voi questo fatto, che poi abbiamo deciso di prolungare questo contratto per altri due anni. Voglio che lo sappiate prima voi prima che venga fuori, ve lo dico oggi, e naturalmente abbiamo davanti delle sfide da fare ma io sono convinto che insieme a voi diventeranno delle belle sfide perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza come avete sempre fatto”, prosegue il tecnico di Certaldo, come si sente nel video postato dal club bianconero sui canali social e che ha ricevuto diversi apprezzamenti dai tifosi juventini. “È chiaro che c’è la responsabilità di quella che è la grandezza del club perché noi dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più bei club, a uno dei più grandi club a livello mondiale. Grazie per la vostra disponibilità e… oltre la fine”.