Italia, a giugno tocca a Baldini: guiderà la Nazionale nei due test “amari” prima del terzo Mondiale da spettatori

La data cerchiata sul calendario in Figc è quella del 22 giugno, quando verrà scelto il nuovo presidente. Poi si penserà al nuovo commissario tecnico che prenderà il posto del dimissionario Gennaro Gattuso. Intanto però l’Italia tornerà in campo tra poco meno di due mesi: mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg gli Azzurri affronteranno il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) saranno di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff. A comunicarlo è stata la stessa Figc in una nota ufficiale. Sfide amichevoli “amare” per l’Italia: dovevano essere di preparazione ai Mondiali che si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada, invece saranno solo il ritorno in campo dopo il disastro ai playoff. Vincere sarà importante per il ranking.

A settembre la Nazionale poi comincerà il suo cammino nella quinta edizione della Nations League. Inserita nel Gruppo 1 della Lega A con Francia, Belgio e Turchia, l’Italia farà il suo esordio nel torneo venerdì 25 settembre contro il Belgio, per poi far visita lunedì 28 settembre alla Turchia e venerdì 2 ottobre alla Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, che vedrà l’Italia scendere in campo quattro volte nell’arco di undici giorni, si chiuderà lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. A novembre gli Azzurri ospiteranno la Francia e voleranno poi in Belgio per l’ultimo incontro del girone.

I precedenti con Grecia e Lussemburgo

Gli Azzurri hanno vinto 8 dei 9 match disputati con il Lussemburgo: l’unico pareggio (1-1, gol di Marchisio e Chanot) nell’amichevole giocata il 4 giugno 2014 a Perugia, ultimo test prima della partenza della Nazionale per il Mondiale brasiliano. Sono 11 invece i precedenti con la Grecia (prima volta a Creta), con un bilancio di 7 vittorie per gli Azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta. Il confronto più recente tra le due nazionali risale al 12 ottobre 2019, quando allo Stadio Olimpico di Roma, davanti a 56.000 spettatori, l’Italia si impose per 2-0 con le reti di Jorginho e Bernardeschi, conquistando con tre giornate di anticipo la qualificazione aritmetica agli Europei.