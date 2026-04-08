Ancelotti rinnova con il Brasile senza aumento di stipendio: l’Italia resta a guardare (ma non è una sorpresa)

Nelle prossime settimane Carlo Ancelotti firmerà il rinnovo del contratto con la Federazione calcistica brasiliana, che gli consentirà di rimanere alla guida della nazionale fino ai Mondiali del 2030. Il nome del tecnico di Reggiolo esce quindi di fatto dalla lista dei possibili ct dell’Italia. A dicembre Espn ha rivelato che l’allenatore italiano aveva raggiunto un accordo verbale per la firma di un nuovo contratto quadriennale, che non prevede un aumento di stipendio per Ancelotti, già l’allenatore più pagato nella storia della nazionale con un guadagno di 10 milioni di euro all’anno. L’annuncio dovrebbe essere ufficializzato prima che Ancelotti annunci la lista dei convocati per le prossime amichevoli internazionali contro Francia e Croazia negli Stati Uniti, il 16 marzo.

Ancelotti, 66 anni, ha espresso a Espn a settembre il desiderio di prolungare il suo contratto fino al 2030. Ha assunto la guida della nazionale brasiliana dopo aver lasciato il Real Madrid nel maggio 2025. Il suo obiettivo è guidare il Brasile alla conquista del sesto titolo mondiale nel 2026, con la Seleção che non vince la Coppa del Mondo dal 2002 e il miglior risultato ottenuto da allora è stato il quarto posto nel 2014, quando ha ospitato la manifestazione. Sotto la guida di Ancelotti, il Brasile ha ottenuto quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle otto partite disputate. Ancelotti, nel frattempo, sta ancora lavorando alla definizione della rosa per i Mondiali. “Nella mia prima conferenza stampa ho detto che il Brasile è fortunato ad avere tanti buoni giocatori”, ha affermato Ancelotti di recente. “La lista non è definitiva, ma siamo vicini alla lista finale. Alcune posizioni non sono ancora state definite al 100%”. Il Brasile ospiterà la Francia a Boston il 26 marzo, prima di affrontare la Croazia a Orlando il 31 marzo. La squadra di Ancelotti inizierà il suo cammino ai Mondiali contro il Marocco il 13 giugno. I cinque volte campioni del mondo affronteranno anche Scozia e Haiti nel Gruppo C.