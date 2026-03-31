A convincere l'ex tecnico di Marsiglia e Brighton è stato l'ingaggio da 14 milioni a stagione, ma anche un accordo a lungo termine e promesse future sul mercato

Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: è lui l’uomo scelto dalla società per provare a raggiungere una salvezza che si sta sempre più complicando dopo gli ultimi negativi risultati con Igor Tudor alla guida. Gli Spurs sono infatti a un solo punto dalla zona calda della classifica. Da un ex Serie A a un altro, la società londinese ha deciso di affidare la panchina a De Zerbi, che in Premier League ha lasciato un buon ricordo alla guida del Brighton. Sul piatto gli è stato messo un ingaggio faraonico da circa 14 milioni di euro a stagione, rendendolo uno dei manager più pagati del pianeta e il secondo della Premier League dopo Guardiola.

“Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore della squadra maschile, con un contratto a lungo termine, subordinato al rilascio del permesso di lavoro”, si legge nel comunicato del Tottenham. “Sono entusiasta di entrare a far parte di questo fantastico club, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. In tutti i miei colloqui con la dirigenza del club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo praticando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla“, ha ribadito invece De Zerbi dopo l’ufficialità.

Due i fattori che hanno spinto l’ex Marsiglia ad accettare la panchina degli Spurs: un maxi contratto (sia per lunghezza che per stipendio) e la promessa di un progetto a lungo termine, con acquisti mirati a riportare gli Spurs tra le big d’Inghilterra. Il tecnico italiano avrà carta bianca sul mercato e avrà il classico ruolo di manager in Premier League. De Zerbi inizialmente infatti non voleva accettare la panchina a stagione in corso, ma il pressing della società lo ha convinto: “La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, obiettivo su cui ci concentreremo completamente fino al fischio finale dell’ultima partita della stagione. Non vedo l’ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con i giocatori per raggiungere questo obiettivo”.

Per il tecnico bresciano è la seconda esperienza in Premier League dopo quella con il Brighton, portato al miglior piazzamento di sempre in campionato nella sua stagione d’esordio, con la qualificazione in Europa League, la prima alle competizioni europee nella storia del club. Nel suo incarico più recente al Marsiglia, la squadra di Ligue 1 ha concluso la stagione 2024/25 al secondo posto, conquistando un posto in Champions League.

La società lo ha voluto fortemente, i tifosi meno. Una parte della tifoseria organizzata infatti ha già protestato contro il suo arrivo con la campagna social “Not to De Zerbi“. Al centro delle critiche dei tifosi degli Spurs c’è la gestione mediatica del caso Mason Greenwood durante la parentesi al Marsiglia. La piazza rimprovera al tecnico una posizione considerata troppo morbida nei confronti del calciatore, che era stato accusato di stupro. Vicenda giudiziaria poi chiusa senza condanna.