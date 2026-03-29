“Sto pensando al ritiro, non mi diverto più. Non mi piace questa Formula 1”: lo sfogo di Verstappen

Il campione olandese non ha mai nascosto il proprio disappunto per il nuovo regolamento e alla Bbc ha rivelato che potrebbe lasciare con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto

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Max Verstappen potrebbe lasciar la Formula 1 alla fine di questa stagione, con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto con la Red Bull, previsto per il 2028. Tra i motivi principali ci sarebbe il nuovo regolamento, da cui Verstappen si è ampiamento dissociato nel corso di questi mesi. Verstappen non lo ha mai nascosto, anzi ha ribadito la sua idea dopo la gara del Giappone, terminata all’ottavo posto dopo una lunga lotta con Gasly (Alpine) che alla fine è riuscito a chiudere davanti.

“Non apprezzo più questa Formula 1 – lo sfogo del pilota 28enne alla Bbc -. Se sto pensando al ritiro? È quello che sto dicendo. Sto riflettendo su tutto ciò che accade in questo paddock“, ha proseguito Verstappen. E poi ancora: “Ci sono 22 gare e mi chiedo: ne vale la pena o preferirei stare più a casa con la mia famiglia, vedere i miei amici, dato che non mi diverto più?”.

Verstappen – che ha vinto per quattro volte il Mondiale di Formula 1 – ha poi spiegato che non è una questione di risultati deludenti: “So che non si può vincere o lottare per il podio ogni volta ma io non mi diverto. Io cerco di adattarmi ma non è bello il modo in cui devi correre. È controproducente per la guida e a un certo punto, penso che non è più quello che voglio fare. Penso sia bello vincere, guadagnare, ma io voglio essere qui per divertirmi, passare dei bei momenti e godermi la gara. Al momento non è proprio così“, ha concluso Verstappen.