Turpin arbitrerà Bosnia-Italia: è lo stesso del playoff perso contro la Macedonia del Nord

Il francese ha diretto per cinque volte in totale la Nazionale italiana: il bilancio è di tre vittorie e due sconfitte

Sarà il 43enne francese Clement Turpin ad arbitrare lo spareggio playoff per qualificarsi al prossimo Mondiale fra Bosnia e Italia, in programma martedì 31 marzo a Zenica alle ore 20:45. Dopo il successo contro l’Irlanda del Nord per 2-0 a Bergamo, gli azzurri adesso dovranno battere anche la Bosnia per tornare a giocare un Mondiale a distanza di 12 anni dall’ultima volta. Turpin è un arbitro di grandissima esperienza internazionale, considerando che ha arbitrato più di 600 match nella sua carriera, oltre 100 nelle Coppe europee tra Champions League, Europa League e UEFA Conference League.

Tra le partite più importanti arbitrate nel corso della sua carriera, c’è la finale di Champions League del 2022 tra Liverpool e Real Madrid e quella di Europa League del 2021 tra Villarreal e Manchester United. Ma negli occhi di tutti gli appassionati italiani però resta il precedente del marzo 2022, quando l’Italia fu sconfitta a Palermo dalla Macedonia del Nord per 0-1 con gol di Trajkovski al 92esimo, costringendo l’Italia alla seconda assenza consecutiva ai Mondiali dopo quella di Russia 2018.

Turpin, i precedenti con l’Italia

Clement Turpin Turpin sarà assistenti dai due guardalinee Danos e Pages con IV uomo lo spagnolo Sánchez, Brisard al Var e Delajod all’Avar. Oltre al precedente contro la Macedonia del Nord, Turnpin ha arbitrato già l’Italia in altre quattro occasioni, con un bilancio di 3 successi azzurri e una sconfitta. Questi tutti i precedenti: