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Ultimo aggiornamento: 15:21

Turpin arbitrerà Bosnia-Italia: è lo stesso del playoff perso contro la Macedonia del Nord

di Redazione Sport
Il francese ha diretto per cinque volte in totale la Nazionale italiana: il bilancio è di tre vittorie e due sconfitte
Turpin arbitrerà Bosnia-Italia: è lo stesso del playoff perso contro la Macedonia del Nord
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Sarà il 43enne francese Clement Turpin ad arbitrare lo spareggio playoff per qualificarsi al prossimo Mondiale fra Bosnia e Italia, in programma martedì 31 marzo a Zenica alle ore 20:45. Dopo il successo contro l’Irlanda del Nord per 2-0 a Bergamo, gli azzurri adesso dovranno battere anche la Bosnia per tornare a giocare un Mondiale a distanza di 12 anni dall’ultima volta. Turpin è un arbitro di grandissima esperienza internazionale, considerando che ha arbitrato più di 600 match nella sua carriera, oltre 100 nelle Coppe europee tra Champions League, Europa League e UEFA Conference League.

Tra le partite più importanti arbitrate nel corso della sua carriera, c’è la finale di Champions League del 2022 tra Liverpool e Real Madrid e quella di Europa League del 2021 tra Villarreal e Manchester United. Ma negli occhi di tutti gli appassionati italiani però resta il precedente del marzo 2022, quando l’Italia fu sconfitta a Palermo dalla Macedonia del Nord per 0-1 con gol di Trajkovski al 92esimo, costringendo l’Italia alla seconda assenza consecutiva ai Mondiali dopo quella di Russia 2018.

Turpin, i precedenti con l’Italia

Clement Turpin Turpin sarà assistenti dai due guardalinee Danos e Pages con IV uomo lo spagnolo Sánchez, Brisard al Var e Delajod all’Avar. Oltre al precedente contro la Macedonia del Nord, Turnpin ha arbitrato già l’Italia in altre quattro occasioni, con un bilancio di 3 successi azzurri e una sconfitta. Questi tutti i precedenti:

  • Italia-Israele 3-0, qualificazioni mondiali 14/10/2025
  • Inghilerra-Italia 3-1, qualificazione europei 17/10/2023
  • Italia-Macedonia del Nord 0-1, semifinale playoff mondiale 24/3/2022
  • Italia-Polonia 2-0, Nations League 15/11/2020
  • Italia-Uruguay 3-0, Amichevole 7/6/2017

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