Galles-Bosnia 1-1
L’avversaria dell’Italia ancora non si conosce: sfida in equilibrio al termine del primo tempo supplementare.
Tonali: “Eravamo nervosi, si sentiva la tensione”
“Abbiamo giocato contro una squadra molto fisica che giocava sulle seconde palle e quelle inattive, ma siamo stati bravi a sfruttare i nostri momenti”. Lo ha detto il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali alla Rai dopo la vittoria per 2-0, con la sua rete che ha sbloccato il risultato. “Nei primi minuti siamo stati nervosi e si sentiva la tensione. Poi con il passare del tempo la partita è un po’ cambiata e siamo stati più liberi di testa. Credo che abbiamo fatto una buona prestazione. Iniziezione di fiducia per martedì? Dobbiamo essere positivi come sempre da quando è arrivato il mister. Dobbiamo vincere, non abbiamo altre scelte”, ha aggiunto il centrocampista in vista della finale.
Gattuso: “Non è stata per niente facile”
“Non è stata per niente facile. Ci hanno anche sorpreso perché ci aspettavamo che venissero in verticale, hanno provato a palleggiare. Nel primo tempo potevamo fare meglio ma c’è stata concentrazione. Locateli si è abbassato troppo, veniva a schiacciarsi, sviluppavamo sempre con la linea di quattro, ma siamo stati molto bravi perché non era scontato. Ci siamo anche noi un po’ complicati la vita. Muovevamo in maniera lenta ma nel secondo tempo abbiamo dato più ritmo alla partita, li abbiamo tenuti là. La palla circolava in maniera più veloce. Ci andiamo a giocare questa finale. Ora recuperiamo. Sappiamo che è difficile ma cerchiamo di recuperare bene”. Sono le parole del ct dell’Italia Rino Gattuso alla Rai dopo il successo per 2-0 sull’Irlanda del Nord e l’accesso alla finale dei Playoff contro una tra Galles e Bosnia. “La pressione che sentiamo noi la sentono anche gli altri. Sono due squadre e due atmosfere diverse, ora ci godiamo questo successo e già da domani concentrati su quello che dobbiamo fare. Ci voleva questa vittoria, ringraziamo Bergamo per l’ennesima volta, anche nel primo tempo ho sentito pochissimi fischi e nel secondo tempo siamo rientrati tra gli applausi, grazie al tifo di di Bergamo e a tutti i tifosi d’Italia e ora ci andiamo a giocare questa finale”, ha aggiunto Gattuso.
L’analisi del match
L’Italia ha vinto e ha fatto il suo, ma non ha giocato una grande partita. Contro una modestissima Irlanda del Nord, per quasi un’ora gli azzurri non sono riusciti a creare occasioni, bloccati dalla paura e da una manovra lenta, prevedibile. Il primo tempo è stato un’agonia, l’inizio della ripresa sembrava seguire lo stesso canovaccio. Poi sono arrivate due occasioni estemporanee che hanno caricato l’ambiente, seguite dal gol di Tonali al 56esimo. La rete che ha in parte sbloccato gli azzurri. Eppure l’arrembaggio non è mai arrivato. Prima del gol della serenità di Kean sono passati altri 24 minuti.
L’Irlanda del Nord, davvero poca cosa, non ha mai tirato in porta. E nella ripresa l’Italia è sembrata leggermente meno bloccata. Servirà però un altro cambio di passo per affrontare la finale e guadagnarsi i Mondiali.
L’avversaria: Bosnia e Galles ai supplementari
L’Italia non sa ancora chi affronterà in finale playoff: Bosnia e Galles è terminata 1 a 1. Sono in corso i supplementari.
L’Italia martedì si giocherà i Mondiali
Gli azzurri battono 2 a 0 l’Irlanda del Nord. La prima missione, seppur con qualche fatica, è compiuta. Ora appuntamento a martedì 31 marzo: nella finale dei playoff in palio ci sono i prossimi Mondiali.
Finisce 2 a 0
È finita, Tonali e Kean scacciano i fantasmi. Gli azzurri non brillano ma vanno in finale
Tre minuti di recupero
Irlanda del Nord vicina al gol in mischia. Ormai però manca poco.
Ultimo cambio
Entra anche Raspadori per Kean. Mancano due minuti più recupero.