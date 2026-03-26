L’analisi del match

L’Italia ha vinto e ha fatto il suo, ma non ha giocato una grande partita. Contro una modestissima Irlanda del Nord, per quasi un’ora gli azzurri non sono riusciti a creare occasioni, bloccati dalla paura e da una manovra lenta, prevedibile. Il primo tempo è stato un’agonia, l’inizio della ripresa sembrava seguire lo stesso canovaccio. Poi sono arrivate due occasioni estemporanee che hanno caricato l’ambiente, seguite dal gol di Tonali al 56esimo. La rete che ha in parte sbloccato gli azzurri. Eppure l’arrembaggio non è mai arrivato. Prima del gol della serenità di Kean sono passati altri 24 minuti.

L’Irlanda del Nord, davvero poca cosa, non ha mai tirato in porta. E nella ripresa l’Italia è sembrata leggermente meno bloccata. Servirà però un altro cambio di passo per affrontare la finale e guadagnarsi i Mondiali.