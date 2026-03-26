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Ultimo aggiornamento: 15:29

Chi sono i 24 giocatori convocati per Italia-Irlanda del Nord: Gattuso lascia fuori Cambiaso e Scamacca

di Redazione Sport
Oltre ai giocatori che andranno in tribuna per scelta tecnica, a loro si aggiungeranno anche Vicario, Di Lorenzo e Zaccagni, tenuti fuori a causa di qualche problema fisico
Chi sono i 24 giocatori convocati per Italia-Irlanda del Nord: Gattuso lascia fuori Cambiaso e Scamacca
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Il fischio d’inizio di Italia-Irlanda del Nord si avvicina e il ct azzurro Gennaro Gattuso ha deciso quali dei 29 giocatori italiani inizialmente convocati saranno chiamati a fronteggiare l’Irlanda del Nord allo stadio di Bergamo a partire dalle 20:45 di giovedì 26 marzo. Resteranno in tribuna 5 dei 29 calciatori convocati dall’allenatore azzurro: tra loro figurano Caprile, Cambiaso, Coppola, Scamacca e Cambiaghi. A loro si aggiungeranno anche Vicario, Di Lorenzo e Zaccagni, tenuti fuori a causa di qualche problema fisico. Di seguito i 24 convocati che affronteranno la partita di stasera:

Portieri: Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli).

Difensori: Palestra (Cagliari), Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Scalvini (Atalanta), Bastoni (Inter), Mancini (Roma).

Centrocampisti: Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle United), Pisilli (Roma), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Barella (Inter).

Attaccanti: Retegui (Al-Qadsiah), Raspadori (Atalanta), Kean (Fiorentina), Esposito (Inter), Politano (Napoli)

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