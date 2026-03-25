“Sfortunatamente quel giorno è arrivato”: Salah annuncia l’addio al Liverpool. Le possibili destinazioni

“Sfortunatamente quel giorno è arrivato, lascerò il Liverpool a fine stagione“. Comincia così l’emozionante video di Mohamed Salah sui social, con in sovrimpressione una carrellata di azioni e gol, in cui annuncia l’addio ai Reds a fine anno. 255 gol in 435 presenze, Salah è senza dubbio entrato di diritto nella storia del club inglese, con cui ha giocato nove anni, vincendo tantissimi trofei. “Voglio iniziare dicendo che non avrei mai immaginato quanto questo club, questa città e questi tifosi potessero entrare profondamente dentro di me. Il Liverpool non è solo un club di calcio: è passione, storia, spirito, non si può spiegare a parole a chi non ne fa parte. Abbiamo celebrato vittorie, vinto i trofei più importanti e combattuto insieme”.

Due Premier League, una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa UEFA, una FA Cup, due Coppe di Lega e un Community Shield. Qualche difficoltà a fine 2025, ma un rapporto bello e consolidato nel tempo quello tra Salah e il Liverpool: “Voglio ringraziare chiunque abbia fatto parte di questo club, soprattutto i compagni di squadra, passati e presenti, e i tifosi, per il loro sostegno nei momenti migliori e per essermi stati vicini in quelli più difficili, è qualcosa che non dimenticherò mai”, prosegue Salah visibilmente emozionato.

La nuova destinazione dell’egiziano non è ancora nota, ma il suo stipendio (13,2 milioni di euro netti più 3 di bonus) non è accessibile a tutti. Al momento l’opzione più probabile è la Saudi Pro League, in Arabia Saudita, campionto dove Salah è corteggiato da tempo. Le motivazioni di Salah però potrebbero “tenerlo” ancora in Europa, anche se al momento ipotizzare una soluzione europea per lui è complicato. “Lasciare non è facile, mi avete regalato gli anni più belli della mia vita. Sarò sempre uno di voi, questo club sarà sempre casa mia per me e la mia famiglia. Grazie a voi non camminerò mai da solo”.

Dopo l’annuncio di Salah, anche il Liverpool ha successivamente comunicato la risoluzione del contratto anticipata con l’egiziano, che sarebbe dovuto scadere a giugno 2027: “L’attaccante ha raggiunto un accordo con i Reds che gli permetterà di chiudere un capitolo straordinario di nove anni ad Anfield – si legge nella nota ufficiale -. Salah ha espresso il desiderio di fare questo annuncio ai tifosi il prima possibile, per garantire trasparenza sul suo futuro, in segno di rispetto e gratitudine nei loro confronti. Acquistato dalla Roma nell’estate del 2017, il numero 11 si è affermato come uno dei più grandi giocatori nella storia del Liverpool, contribuendo alla conquista di Premier League, una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa UEFA, una FA Cup, due Coppe di Lega e un Community Shield. Con 255 gol in 435 presenze fin qui, l’egiziano si posiziona al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre dei Reds, avendo vinto la Scarpa d’Oro della Premier League per ben quattro volte, oltre a numerosi riconoscimenti personali”.