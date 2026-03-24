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Sicuro, deciso, profondo nei colpi. Jannik Sinner è tornato a martellare in queste due settimane dopo un inizio di 2026 con qualche difficoltà. Archiviata la vittoria contro Corentin Moutet, Sinner adesso sfiderà il padrone Alex Michelsen agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami per continuare il suo percorso fin qui netto sul cemento americano. A maggior ragione dopo l’eliminazione di Carlos Alcaraz contro Sebastian Korda al terzo turno, l’azzurro sa di avere un’occasione importante per il Sunshine Double (vittoria a Indian Wells e vittoria a Miami).

Di fronte ci sarà appunto Michelsen, 22enne statunitense che avrà il pubblico dalla sua parte per provare a compiere un’impresa che non gli è mai riuscita. Nei precedenti, infatti, ha sempre perso. Michelsen arriva da un buon periodo di forma e ha vinto sei delle ultime sette sfide nei due Masters 1000 americani. L’unica sconfitta è arrivata agli ottavi di Indian Wells contro Daniil Medvedev. Un avversario ostico, che ha ritmo, ma chiaramente qualitativamente e fisicamente inferiore a Sinner.

I precedenti tra Sinner e Michelsen

Jannik Sinner e Alex Michelsen si affronteranno per la terza volta in carriera. I primi due precedenti sono entrambi su cemento outdoor e in entrambi ha vinto Sinner senza troppi problemi. Il primo risale al Masters 1000 di Cincinnati del 2024, quando Sinner vinse per 2-0. Poi, a distanza di qualche settimana, i due si sono affrontati agli Us Open, con Sinner che vinto agevolmente anche in questo caso, in tre set (6-4, 6-0, 6-2).

Miami 2026, quando gioca Sinner contro Michelsen

Jannik Sinner scende in campo oggi, 24 marzo, contro Alex Michelsen sul Centrale dell’Hard Rock Stadium. Il match è il terzo in programma sullo Stadium Court, dopo Lehecka-Fritz e dopo Mboko-Muchova. Sinner scenderà in campo non prima delle 21 italiane.

Miami 2026, dove vedere Sinner-Michelsen in tv e streaming

La partita tra Sinner e Michelsen, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2026, è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. Non è prevista la trasmissione in chiaro.