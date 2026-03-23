“Quando ero più giovane, non sapevo come gestire la situazione. Ci sono stati momenti in cui ero davvero triste e chiedevo a mia madre se non avrei più potuto giocare a calcio”. Alisha Lehmann si sfoga e lo fa alla Bbc Sport nel corso di una lunga intervista. L’atleta svizzera – ex di Douglas Luiz – è una calciatrice ma anche influencer, visto che vanta quasi 16 milioni di follower su Instagram e altri 11,8 milioni su TikTok. Motivo per cui a volte la sua carriera da calciatrice – spiega Lehmann – viene quasi “fraintesa”.

“Il calcio è la cosa che amo di più e a cui ho dedicato più tempo. Mi riposo benissimo, dormo tutti i pomeriggi e non farei mai nulla prima di un allenamento o di una partita che possa influenzare la mia prestazione. Ci tengo tantissimo“, spiega Lehmann che poi precisa: “La gente non ha idea di quanto impegno ci metta quando dice ‘Oh, lei non è una calciatrice’. A volte è frustrante”, ha dichiarato a BBC Sport. “La gente non vede tutto l’impegno che ci metto. Pensano che mi alleni e poi torni a casa a fare video su TikTok, ma non è vero”.

Alisha Lehmann ha giocato in Italia prima con la Juventus – proprio quando il suo ex fidanzato Douglas Luiz è stato acquistato dalla Juventus – e poi con il Como l’anno successivo. Oggi gioca con il Leicester: “Sono molto professionale. Do sempre il massimo in campo e voglio essere il migliore. Se, controllando i dati dopo l’allenamento, non ho dato il massimo, faccio degli allenamenti extra per cercare di migliorare. La gente può pensare quello che vuole, ma tutto ciò che faccio è finalizzato a diventare il miglior giocatore possibile“. In conclusione un pensiero sulla sua ultima esperienza al Como, in Italia: “Ho firmato un contratto a lungo termine a Como, ma dopo un mese ho capito che non mi piaceva e volevo tornare in Inghilterra”, spiega. “Mi trovo benissimo qui, il calcio è migliore e l’Inghilterra mi sembra casa”, ha concluso la calciatrice svizzera.