Emergenza in casa Sassuolo alla vigilia della sfida contro la Juventus. Il club neroverde ha riscontrato un caso di pertosse diagnosticata in un giocatore e altri 5 casi con sintomi simili (e che quindi potrebbero averla). A comunicarlo è stato proprio il club emiliano con una nota ufficiale: “Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra”.

Il club ha poi precisato che i calciatori in questione sono già stati isolati e sono monitorati costantemente dai medici del club: “I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi“, vale a dire una prevenzione, come per esempio farmaci o controlli per evitare di ammalarsi.

Una situazione da monitorare, con il Sassuolo che ha poi concluso la nota: “Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff”. Della settimana difficile ha parlato anche l’allenatore Fabio Grosso in conferenza stampa: “Affrontiamo una squadra forte e in salute, con tanti interpreti bravi che ha grandissime qualità. Partita difficile, per noi si è aggiunta qualche altra complicazione. Settimana particolare, abbastanza difficile, perché giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani e speriamo di non doverlo più fare. Ci prepariamo a questa gara con i ragazzi a disposizione, ma abbiamo dei ragazzi in grado di poter fare partita, sappiamo che sarà difficile ma abbiamo voglia di cogliere questa opportunità, cercando di fare gara piena”.