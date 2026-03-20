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Ultimo aggiornamento: 19:22

Referendum, Travaglio: “Questa è la riforma della casta che non vuole essere assoggettata alla legge” – Video

di Redazione Giustizia
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L'intervento del direttore de il Fatto Quotidiano all'evento organizzato dal M5s
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“Togliamoci dalla testa che questa sia una riforma di destra, perché è una riforma di casta. E infatti Meloni dice che ci sono anche ‘papaveri’ del centrosinistra che votano a favore, e peggio mi sento, è un’aggravante. È la dimostrazione che è una riforma di casta, una casta che non vuole essere soggetta alla legge in barba all’articolo 3 della Costituzione”. Lo ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, intervenendo alla serata organizzata dal Movimento 5 stelle, intitolata “La risposta è No”, al Centro dei congressi di Roma.

“Al cittadino cosa converrebbe separare? Intanto la giustizia da Nordio, sarebbe un grosso vantaggio – ha continuato ironicamente Travaglio – Poi al cittadino converrebbe separare la giustizia da tutte le lobby, da quelle mafiose, della massoneria, affaristiche, corrotte, le lobby degli avvocati parlamentari, che al mattino difendono in tribunale i clienti e al pomeriggio vanno in Parlamento a sistemargli il processo per legge”.

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A cura di Paolo Frosina
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