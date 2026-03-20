“Chi è stato bandito dalla Costituzione del ’48 oggi la vuole sfasciare. Al governo ci sono gli eredi dei fascisti che odiano la nostra Carta”. Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena e storico dell’arte, ha iniziato il proprio intervento nella serata “La Costituzione è nostra”, a Roma, citando prima Montesquieu in relazione ai rischi, per una democrazia, qualora uno dei tre poteri dello Stato (esecutivo, legislativo, giudiziario) prevalga sugli altri, poi toccando le tappe sul rapporto tra i poteri dello Stato. Ha parlato soprattutto della storia italiana, soffermandosi sul fascismo.

“Nel corso della storia è stato difficile, per la povera gente, avere giustizia. Era molto più facile che i potenti stessero sulla testa dei giudici. Eppure questo cammino è andato avanti. Si è fermato sotto il fascismo, quando i poteri sono stati riuniti sotto il regime” ha detto Montanari. “Ora gli eredi di quel periodo non vogliono governare, ma comandare. E con questa riforma vogliono comandare anche i giudici”.