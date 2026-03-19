Ansia per la Nazionale: infortunio per Tonali, ma ai playoff ci sarà. Come sta e quando può tornare

L'allarme sembra rientrato, ma domenica c'è un derby sentitissimo tra Newcastle e Sunderland: la speranza di Gattuso è che non giochi, ma è improbabile

Infortunio e sostituzione per Sandro Tonali durante il match di Champions League tra Barcellona e Newcastle, terminata 7-2, con la squadra blaugrana che si è qualificata per i quarti di finale. Il centrocampista azzurro è stato costretto a uscire dal campo al 55esimo, nel secondo tempo, per un problema alla coscia sinistra. Un problema che tiene in apprensione il Newcastle, ma soprattutto la Nazionale italiana, che il 26 marzo – esattamente tra una settimana – affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff per andare al Mondiale. L’allarme sembra però rientrato, come riporta Sky Sport: Tonali ha un’edema e dovrebbe esserci ai playoff, ma domenica il Newcastle affronterà il Sunderland in un derby sentitissimo. La speranza dell’Italia è che Tonali non giochi, ma è improbabile.

Nelle ore immediatamente successive al match Tonali si è sottoposto a una risonanza magnetica per provare a fare chiarezza sull’entità dell’infortunio: il Newcastle, e soprattutto l’Italia, restano in attesa dell’esito degli esami. Escluse lesioni. Nel post gara l’allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha confermato il problema per Tonali e i dubbi sulla sua presenza nella prossima partita di campionato di domenica contro il Sunderland: “Direi che la presenza di Sandro è in dubbio. Ha qualcosa all’inguine, o alla gamba. Potrebbe essere un problema per noi”, ha spiegato Howe.

Il focus è però più che altro sulla sfida playoff per i Mondiali, vista l’importanza di Tonali nell’undici di Gennaro Gattuso. L’ex Milan abbina quantità e qualità ed è tra i pochi ad aver acquisito tanta esperienza internazionale con la maglia del Newcastle. “Ho sentito ieri Tonali con Rino e il nostro medico De Carli, era più sereno rispetto al momento in cui è uscito dal campo, allarme c’è ma di livello molto moderato, le analisi hanno dato abbastanza rassicurazioni, cercheremo di recuperarlo con tutti i mezzi a disposizione. Noi e il Newcastle siamo in stretto collegamento. Oggi vedremo l’evoluzione della giornata ma mi sembra che ci siano condizioni di ottimismo”, ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina.