Antonelli “chiama” Sinner: “Vederlo in Formula 1? In biposto si potrebbe fare”

Il pilota Mercedes, che ha riportato l'Italia sul gradino più alto del podio in un gp di F1, ha parlato dei complimenti ricevuti e del rapporto con il tennista: "So che si allena anche in go-kart"

“In una biposto si potrebbe fare un giro”. Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes e vincitore dell’ultimo gp di Formula 1 in Cina, “chiama” Jannik Sinner in F1. Il 19enne è stato videochiamato da Fiorello durante la puntata di oggi de “La pennicanza” su Radio2 dopo che il giorno prima c’era stata una gag con imitazione di Antonelli. “Il momento più teso? La partenza, ma anche gli ultimi giri sembrano sempre i più lunghi del mondo”, ha esordito Andrea Kimi Antonelli, che ha riportato l’Italia della Formula 1 sul gradino più alto del podio dopo 20 anni dall’ultima volta, quella di Giancarlo Fisichella a marzo 2o06.

Tantissimi i complimenti ricevuti, alcuni anche inaspettati per il giovanissimo pilota bolognese: “I complimenti che non mi aspettavo? Quelli di Lewis (Hamilton, ndr), era davvero stracontento per me”, ha detto Antonelli. Poi, due parole anche per l’amico Jannik Sinner, che si è complimentato con lui subito dopo il trionfo: “Più forte lui al volante o io a tennis? Il mio rovescio è pessimo, il dritto più o meno c’è però so che Jannik si allena anche in go-kart! Vederlo prima o poi su una F1? Difficile, ma in una biposto si potrebbe fare un giro“. In chiusura, un pronostico sul derby europeo Roma–Bologna: “Spero nella vittoria del Bologna: dico 1-0 per noi, ma che vinca il migliore”, ha concluso Antonelli.