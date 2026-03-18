Sinner sbarca a Miami ma è caos totale per la pioggia: il centrale non è pronto, programma a rischio

Il Miami Open 2026 parte nel segno dell’incertezza. Il day 1 del tabellone principale del Masters 1000 è stato profondamente condizionato dal maltempo che da giorni insiste sulla Florida e che sta mettendo a dura prova l’organizzazione del torneo. Più che i match in programma, a prendersi la scena è la pioggia, che rischia di compromettere anche lo svolgimento delle prossime giornate. Mentre Jannik Sinner è appena sbarcato in città, il campo centrale nell’Hard Rock Stadium non è ancora pronto. Se l’acqua dovesse continuare a cadere dal cielo, le date dei match di primo e secondo turno potrebbero slittare di diversi giorni. Al momento, in serata e nella notte italiana dovrebbero giocare Elisabetta Cocciaretto e Matteo Berrettini, mentre l’esordio di Sinner è previsto per sabato. Ma è tutto un grande punto di domanda.

Maltempo e programma stravolto

Le precipitazioni hanno già prodotto effetti evidenti. Il Campo Centrale nell’Hard Rock Stadium, cuore dell’evento, non è ancora utilizzabile: i danni causati dalla pioggia hanno costretto gli organizzatori a sospendere gli interventi tecnici necessari per completarne l’allestimento. Per questo motivo oggi non si giocherà sul Centrale, con il programma completamente ridisegnato. Quindici dei sedici incontri previsti sono stati spostati sugli altri campi, con ritardi inevitabili e una pianificazione destinata a cambiare di ora in ora. Il quadro è già complicato: rinviata la sfida tra Joao Fonseca e Fabian Marozsan, decisiva per stabilire l’avversario di Carlos Alcaraz. Il brasiliano, su decisione del direttore del torneo James Blake, giocherà esclusivamente sul Centrale per motivi di ordine pubblico, vista la massiccia presenza di tifosi brasiliani e il precedente del 2025. In caso di vittoria, Fonseca potrebbe trovarsi ad affrontare Alcaraz senza giorno di riposo.

Berrettini chiude il programma

Nel caos generale si inseriscono gli impegni degli azzurri. Matteo Berrettini è atteso in campo contro il francese Alexandre Muller nell’ultimo match sul Grandstand. Il programma prevede l’inizio alle 17.00 italiane, ma il suo incontro non partirà prima dell’01.30 di giovedì 19 marzo, con il rischio concreto di ulteriori slittamenti. Prima di lui toccherà a Elisabetta Cocciaretto, impegnata sul Campo 2 contro Darja Semenistaja nel secondo match di giornata.

Sinner e un esordio ancora lontano

Anche le sessioni di allenamento risentono delle condizioni meteo. Jannik Sinner, appena arrivato in Florida dopo il successo a Indian Wells, ha dovuto interrompere una delle prime sedute per l’arrivo della pioggia. Durante il breve allenamento ha incrociato proprio Alcaraz, tra saluti e scambi veloci, prima che i campi venissero rapidamente svuotati. Per Sinner, che entrerà in tabellone direttamente dal secondo turno sabato, l’esordio resta fissato ma condizionato dall’andamento del meteo. Il suo avversario sarà uno tra Ignacio Buse e Damir Džumhur, ma prima ancora di pensare al campo sarà necessario capire se il programma riuscirà a rispettare le tempistiche previste.

Il percorso a ostacoli di Bellucci

Tra gli italiani, Mattia Bellucci ha già vissuto ore complicate. Dopo la finale al Challenger di Cap Cana, il suo viaggio verso Miami è stato segnato dalla cancellazione del volo quando era già pronto all’imbarco. Riorganizzato il trasferimento all’ultimo momento, è arrivato direttamente ai campi, riuscendo comunque a superare Nicolás Jarry e Murphy Cassone e a qualificarsi per il tabellone principale. Ora lo attende Alex Michelsen. Tra campi riorganizzati, match rinviati e allenamenti interrotti, la sensazione è quella di un torneo ancora fermo ai blocchi di partenza. Più dei risultati, per ora, è il cielo sopra Miami a prendersi la scena.