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Ultimo aggiornamento: 13:01

Indian Wells, Sinner vuole il primo titolo del 2026: in finale sfida un Medvedev in gran forma | Quando gioca e dove vederla in tv e streaming

di Redazione Sport
L'azzurro cerca il primo successo nel Masters 1000 in California: a sorpresa però non affronterà Carlos Alcaraz, eliminato in semifinale. È l'occasione per riavvicinarsi nel ranking
Indian Wells, Sinner vuole il primo titolo del 2026: in finale sfida un Medvedev in gran forma | Quando gioca e dove vederla in tv e streaming
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Vincere per ritrovare fiducia, certezze e riavvicinarsi ancora a Carlos Alcaraz. Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev in finale a Indian Wells e cerca il primo trofeo di un 2026 che era iniziato non benissimo. L’azzurro ha però ritrovato solidità, profondità nei colpi, fiducia mentale e buona forma fisica nel corso di questi giorni americani e ora vuole tornare a macinare vittorie. Dopo la vittoria contro Zverev in semifinale, di fronte non ci sarà per l’ennesima volta Carlos Alcaraz, ma Medvedev, che sta attraversando un momento di forma incredibile e ha eliminato proprio lo spagnolo in semifinale.

Il russo è reduce da dieci vittorie consecutive e dopo aver vinto a Dubai, vuole ripetersi anche a Indian Wells, dove fin qui ha perso zero set e ha eliminato tennisti come Jack Draper e Carlos Alcaraz appunto. Sarà la sedicesima sfida tra i due, con Sinner che è in vantaggio 8-7 nei precedenti. Un match complicato, ma anche un’ottima chance per Sinner di riavvicinarsi ad Alcaraz nel momento migliore: l’azzurro infatti non difende punti fino agli Internazionali d’Italia e vincere a Indian Wells significherebbe guadagnare mille punti nel ranking.

Quando gioca oggi Sinner contro Medvedev

Jannik Sinner scende in campo oggi per la finale contro Daniil Medvedev, attuale numero 11 al mondo, sul centrale di Indian Wells. Il loro è il secondo match di domenica 15 marzo, dopo la finale singolare femminile tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, che inizia alle ore 19 italiane. Il match Sinner-Medvedev è in programma non prima delle ore 22 italiane.

Il programma di oggi a Indian Wells 2026

Stadium 1

19:00 – Singolare femminile, finale
Aryna Sabalenka (1) vs Elena Rybakina (3)

Non prima delle 22 – Singolare maschile, finale
Daniil Medvedev (11) vs Jannik Sinner (2)

I precedenti tra Sinner e Medvedev

Quella di Indian Wells sarà la sedicesima sfida in carriera tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L’azzurro è in vantaggio per 8-7: le otto vittorie di Sinner sono arrivate negli ultimi nove precedenti. Per quanto riguarda le finali, sarà la sesta volta che i due si incontrano nell’atto conclusivo: nelle precedenti cinque ha vinto tre volte Sinner (Australian Open 2024, Vienna 2023 e Pechino 2023), mentre Medvedev ha vinto a Rotterdam 2023 e Miami 2023. Sarà la quarta sfida in un Masters 1000.

Dove vedere Sinner-Medvedev in tv e streaming

Il match di Sinner contro Medvedev, come tutte le altre partite del torneo Atp maschile di Indian Wells 2026, è visibile in tv solamente per gli abbonati a Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go e per gli abbonati alla piattaforma Now.

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