La Wada pensa a escludere Trump dalle Olimpiadi 2028 e dai Mondiali di calcio: “Non paga la quota annuale”

L’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) sta valutando la possibilità di rivedere il proprio regolamento per impedire al Presidente Donald Trump e a tutti i funzionari del governo statunitense di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Questa mossa potrebbe avere ripercussioni anche sui Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti quest’estate. La proposta è all’ordine del giorno della riunione del Comitato esecutivo dell’agenzia antidoping, prevista per martedì prossimo. Come riporta l’Associated Press, si tratta dell’ultima manovra scaturita dal rifiuto, protrattosi per anni, del governo statunitense di versare la quota annuale alla WADA. Questo rifiuto rientra nella protesta unanime e bipartisan del governo americano contro la gestione da parte dell’agenzia di un caso che ha coinvolto nuotatori cinesi prima dei Giochi di Tokyo.

Trump ha deciso di non pagare da quando ventitré nuotatori cinesi erano risultati positivi a una sostanza vietata nel 2021, ma non erano stati sanzionati, in quanto la Wada aveva accettato la spiegazione delle autorità cinesi, secondo cui gli atleti avevano consumato alimenti contaminati. Il finanziamento statunitense era il principale contributo al bilancio annuale della Wada, che ammonta a un totale di 56 milioni di dollari (circa 47 milioni di euro). I responsabili dell’agenzia hanno inoltre dichiarato che l’organizzazione non sarà costretta a modificare le proprie regole di governance, anche se la perdita di questi 3,6 milioni di dollari ha naturalmente portato a un riesame di alcuni programmi.