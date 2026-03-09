I nerazzurri avranno Atalanta, Roma e Como nei prossimi 30 giorni, mentre i rossoneri dovranno ancora affrontare Napoli, Juventus e Atalanta

“Ora l’Inter ha 7 punti di vantaggio e sono tanti. Rimane nettamente la favorita del campionato“. Così Massimiliano Allegri dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, che ha portato i rossoneri a -7 in classifica. Un distacco ancora notevole quando mancano solo 10 giornate alla fine, ma tutto ancora può succedere. E il primo pensiero va ovviamente al calendario delle squadre, il cui destino – partite alla mano – passa praticamente dalle prossime quattro partite.

Entrambe hanno scontri cruciali e trasferte insidiose. Il derby ha dato una bella scossa emotiva al Milan, mentre l’Inter adesso dovrà reagire immediatamente per non rivedere i fantasmi del passato. Nel 2022 i nerazzurri crollarono proprio dopo il derby con il Milan quando i punti di vantaggio erano quattro. A un certo punto del match, sull’1-0 con gol di Perisic, si ritrovarono anche a +7. Poi la doppietta di Giroud diede il via alla rimonta rossonera. Nel 2025 invece l’Inter sembrava a un certo punto favoritissima sul Napoli, ma un paio di passi falsi nel finale (complici anche i dispendiosi impegni di Champions, fattore non irrilevante) permisero alla squadra di Antonio Conte di vincere lo scudetto.

Il calendario dell’Inter

Calendario alla mano, per l’Inter sarà fondamentale mantenere il distacco nelle prossime partite, insidiose per diversi motivi. Domenica i nerazzurri affronteranno l’Atalanta, squadra che con Palladino si è rilanciata nella lotta Champions. Unico aspetto “positivo” per l’Inter: la partita è a cavallo tra andata e ritorno della sfida della Dea con il Bayern Monaco in Champions League. Poi la trasferta di Firenze contro la Fiorentina, storicamente ostica per i nerazzurri e contro una squadra che ha bisogno disperato di punti. A San Siro successivamente arriverà la Roma. Poi Lautaro e compagni andranno a Como. Due squadre che come l’Atalanta cercano un posto tra le prime quattro.

Superate queste quattro partite, per l’Inter ci sarà un calendario sulla carta agevole. Nell’ordine, tra la 33esima e la 37esima, i nerazzurri affronteranno Cagliari, Parma e Verona in casa, Torino e Lazio fuori. Non avversarie irresistibili: qualcuna arriverà nel finale probabilmente senza più ambizioni di classifica. L’ultima giornata sarà invece a Bologna, un incubo per l’Inter negli ultimi anni, tra il noto errore di Radu nel 2022, l’eliminazione in Supercoppa Italiana di quest’anno e la sconfitta per 1-0 dello scorso anno con gol di Orsolini. Ma a quel punto tutto potrebbe già essere deciso.

29^ giornata: Inter -Atalanta

-Atalanta 30^ giornata: Fiorentina- Inter

31^ giornata: Inter -Roma

-Roma 32^ giornata: Como- Inter

33^ giornata: Inter -Cagliari

-Cagliari 34^ giornata: Torino- Inter

35^ giornata: Inter -Parma

-Parma 36^ giornata: Lazio- Inter

37^ giornata: Inter -Verona

-Verona 38^ giornata: Bologna-Inter

Il calendario del Milan

Non solo l’Inter: anche il Milan ha ancora diversi scontri diretti contro squadre che lottano per l’Europa. Dopo la trasferta di domenica contro la Lazio, i rossoneri sfideranno il Torino in casa. Poi la sfida al Napoli alla 31esima: sarà già quello un match fondamentale per capire se il Milan avrà ancora chance di titolo. Nelle successive due Modric e compagni sfideranno prima l’Udinese a San Siro e poi il Verona in trasferta: sulla carta due sfide agevoli, ma il Milan in questo campionato ha fatto una fatica tremenda con le “piccole”. Alla 34esima il big match in casa contro la Juventus, poi l’Atalanta ancora in casa, con in mezzo l’insidiosa trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo. Nelle ultime due il calendario sarà decisamente più agevole: prima il Genoa, poi il Cagliari. Due squadre che potrebbero aver già raggiunto l’obiettivo salvezza a quel punto del campionato.