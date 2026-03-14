Sorpresa Cesena: il nuovo allenatore sarà Ashley Cole, alla sua prima esperienza in panchina

Sarà l’effetto Fabregas, sarà che l’essere stato bandiera e giocatore di una forza fuori dal comune porti ad avere sempre fame di nuove esperienze. Sarà un insieme di cose, ma sarà anche un po’ strano pensare a questo binomio: Ashley Cole e Cesena. Lui, l’ex terzino di Arsenal e Chelsea per intendersi, che l’Italia l’ha vissuta per un paio di anni scarsi, tra il 2014 e il 2016, da giocatore della Roma senza però lasciare particolarmente il segno. Ma era quasi a fine carriera: il suo, sulla fascia sinistra che ha arato in lungo e in largo per i campi della Premier League, l’aveva già fatto. Ora, invece, non è a fine carriera, ma all’inizio: vuole provare (effetto Fabregas…) a fare l’allenatore. E Cesena lo aspetta.

Proprio così. Decisione clamorosa, quella di chiamare Cole sulla panchina dell’esonerato Mignani. Che nonostante il pareggio per 2-2 contro il Frosinone di oggi, sabato 14 marzo, non è riuscito a salvare la sua posizione già scricchiolante. L’esonero, di fatto, tanto sorprendente non è. La scelta del suo sostituto sì.

Le tappe

La decisione è arrivata con ogni probabilità prima della partita. Quando soltanto un risultato clamoroso avrebbe potuto davvero fare in modo che Mignani rimanesse alla guida della squadra. Ha voluto fare tutto la proprietà, senza altri consulti interni (nemmeno con il ds Fusco). E non a caso a fine partita si è presentato il direttore generale dei romagnoli, Di Taranto, che con poche parole nette ha sancito la separazione: “Questa non è una conferenza stampa postpartita” ha detto. “E mi scuso per il disagio che vi abbiamo creato in queste settimane con il nostro silenzio stampa. La società ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Michele Mignani. Che ringraziamo per quanto fatto e anche per l’ottima prestazione di oggi. Domani comunicheremo il nome del nuovo allenatore. Con ogni probabilità giovedì intorno alle 14 la società terrà una conferenza stampa per rispondere a tutte le domande dei giornalisti”. Fine.

Solo che, come sempre, il nome riesce a trapelare prima. E non è quel Bisoli che conosce Cesena alla perfezione e che era stato avvistato sugli spalti. No, è Cole, che vivrà in Italia la sua prima esperienza da primo allenatore. È stato infatti nello staff dell’Inghilterra (come vice in Under 21), come vice nel ‘suo’ Chelsea del 2022/23 (sotto Lampard, come l’anno prima all’Everton) o vice nel Birmingham, l’anno successivo, con vari referenti, tra cui Rooney. Mai si era visto prendere decisioni in prima persona e da domani toccherà a lui.

Una scelta sorprendente, di certo coraggiosa, per una squadra all’ottavo posto, l’ultimo utile per giocarsi i playoff promozione. E se con Fabregas a Como è andata non bene, di più, Cesena ora spera di poter raggiungere risultati simili. Per la proprietà americana, questo è un vero colpo mediatico. Dalla curiosità, ora, si dovrà passare ai fatti.