Schlein: “L’appello all’unità di Meloni è arrivato con 12 giorni di ritardo ed è durato solo 2 ore”

“L’appello all’unità di Giorgia Meloni è durato giusto un paio d’ore ed è arrivato con dodici giorni di ritardo“. Sono le parole pronunciare dalla segretaria del Pd Elly Schlein, intervenuta questa mattina a Non Stop News su Rtl 102.5, dove ha accusato la presidente del Consiglio di aver vanificato in poche ore l’appello all’unità nazionale lanciato in Aula alla Camera sulle ricadute della crisi in Medio Oriente.

“Ho dovuto iniziare il mio intervento chiedendole di posare la clava – ha proseguito Schlein – perché è tornata in lei e ha passato più tempo ad attaccare le opposizioni che a parlare della crisi e delle gravi conseguenze economiche. Pensi al costo dei carburanti, che anche nel nostro Paese è arrivato sopra i due euro”.

La leader dem ha ribadito la sua disponibilità al dialogo: “È chiaro che io sono in costante contatto con il governo: anche in queste ore lo sono stata con il ministro Crosetto, ieri con Tajani e la scorsa settimana anche con altri ministri. Noi ci siamo in qualsiasi momento, il nostro numero ce l’hanno. Noi saremmo disponibili, lo ha ribadito anche il nostro capogruppo al Senato Boccia“.

Ha però ribadito: “Questo appello è arrivato un po’ in ritardo e mi pare che, dopo giusto un paio d’ore, abbia cambiato orientamento, perché altrimenti non sarebbe arrivata alla Camera attaccando così duramente le opposizioni”.

Al centro dell’intervento della segretaria del Pd, c’è il caro carburanti: “Noi abbiamo dimostrato di essere sempre pronti a fare la nostra parte. Sabato scorso, proprio su questo tema che gli italiani stanno affrontando mentre sono in fila per fare benzina, con il petrolio che ha sfiorato i 100 dollari al barile e le borse europee che hanno bruciato 900 miliardi in pochi giorni, io ho proposto di attivare il meccanismo delle accise mobili, che è già previsto ma non è mai stato attuato“.

E ha spiegato la sua ricetta: “Quando i prezzi della benzina aumentano in modo vertiginoso, non solo crescono gli extraprofitti dei petrolieri, ma aumenta anche il gettito Iva che entra nelle casse dello Stato. Questo meccanismo consente di restituire subito ai cittadini e alle imprese quell’extra gettito Iva, abbassando le accise per tutti. È una cosa molto concreta che il governo può fare immediatamente“.

Schlein ha concluso: “Avevo apprezzato l’apertura di Giorgia Meloni a questa proposta e speravo che venisse attivata già nel Consiglio dei ministri di due giorni fa. Purtroppo, non è ancora successo. Ieri le ho chiesto di sbrigarsi, perché le persone si sono già trovate, in alcune parti del territorio a pagare più di due euro al litro per diesel o benzina, addirittura a Milano fino a 2,06 euro. Le conseguenze di questa guerra decisa da Trump e Netanyahu, si sommano a quelle già dannose dei dazi della guerra commerciale che purtroppo l’amministrazione americana ha lanciato verso l’Europa”.