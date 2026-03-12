Il mondo FQ

Fratoianni a Meloni in Aula: “Condanna o no l’attacco di illegale di Trump e Netanyahu all’Iran?” – Video

di Redazione Politica
Il leader di Avs critica la premier per non aver preso posizione sull'attacco voluto dagli "amici" Trump e Netanyahu
“Alla fine” Meloni “non ce l’ha fatta neanche oggi, l’aplomb istituzionale, l’appello all’unità, il tavolo… forse ce l’aveva proposto con troppo anticipo, sarebbe stato più saggio aspettare ancora un po’ di giorni. Poi mancano tutti gli elementi per avere un quadro chiaro della situazione”. Così ha esordito – con ironia – Nicola Fratoianni di Avs alla Camera, dopo le comunicazioni di ieri di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. Comunque “tutto questo aplomb è scivolato via nel suo comizio finale, nello show, ma questo show non cambia la sostanza: è venuta molto tardi a parlare con le opposizioni, con il Parlamento di una guerra scatenata dal suo amico Donald Trump, assieme al” vostro “amico Benjamin Netanyahu senza dirci niente. Noi siamo ancora qui a farle la stessa domanda: che cosa pensa di questa guerra?”.

“Nella costruzione semantica del suo discorso ha rivelato qual è la sua posizione: una dichiarazione vuota. Il problema è che chi fa il presidente del Consiglio ha un dovere: quello di schierarsi. Da quale parte della storia intende schierare il nostro Paese? – ribadisce ancora Fratoianni -. Sanchez non risolve la guerra in Iran, ma l’ha fatto e c’è una bella differenza tra posizione il proprio Paese tra chi difende il diritto internazionale e chi si schiera con chi vuole indebolirlo”.

