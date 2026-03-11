Per il Tottenham, dopo la storica vittoria dell’Europa League a maggio scorso, questa rischia di essere la stagione peggiore di sempre. E a complicare tutto ci si mette pure Igor Tudor. Il tecnico ex Juve, chiamato al posto di Thomas Frank per risollevare gli Spurs, ha deciso nella partita più importante dell’anno – l’andata degli ottavi di Champions League – di mettere in panchina Guglielmo Vicario per far debuttare Antonín Kinsky, portiere con appena due presenze in Carabao Cup. Una follia. L’Atletico Madrid non ha fatto altro che scartare il regalo e ringraziare: due papere clamorose con i piedi in appena 15 minuti, con i Colchoneros che si sono ritrovati così in vantaggio 3 a 0.

Tudor è dovuto ovviamente tornare sui suoi passi: ha sostituito Kinsky dopo il terzo gol per rimettere tra i pali Vicario, che peraltro è considerato uno dei migliori portieri d’Europa, cercato da Juventus e Inter per la prossima stagione. Il giovane estremo difensore di Praga, 23 anni da compiere il prossimo 13 marzo, è corso negli spogliatoi in lacrime, devastato per essere stato buttato nella mischia evidentemente troppo presto. Dopo una figuraccia del genere, che ha compromesso il cammino del Tottenham in Champions (la partita poi è finita 5 a 2 per l’Atletico Madrid), Tudor è ovviamente già a rischio esonero.

Il tecnico croato dopo la partita ha fatto finta di nulla, dicendo semplicemente che “tutto è andato storto” e che il Tottenham è “molto debole, molto fragile“. Con lui in panchina però le cose sono peggiorate: questa è la sesta sconfitta consecutiva, mai era successo nei 144 anni di storia degli Spurs. Le ultime 4 sono arrivate appunto con Tudor, che finora ha subito 14 gol e ne ha fatti 5. Nessun tecnico aveva fatto peggio al suo debutto alla guida del Tottenham. Che puntava tutto sulla Champions, perché in campionato rischia la retrocessione: è una lunghezza sopra il West Ham terzultimo, ma ha ottenuto appena tre punti nelle ultime dieci partite. Tudor rischia seriamente di aver già finito la sua avventura in Premier. Per sostituirlo, si parla perfino di Thiago Motta.