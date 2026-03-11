Il mondo FQ

Tajani non commenta le frasi di Bartolozzi e sbotta coi giornalisti: “Perché non mi rispondete su Gratteri?”. “Il ministro è lei”

di Redazione Politica
Scontro tra il ministro degli Esteri e i cronisti fuori da Palazzo Madama
Botta e risposta tra Antonio Tajani e un gruppo di cronisti, fuori da Palazzo Madama, che gli chiedeva conto delle parole di Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio. “Mi dovreste domandare del caso Gratteri. Ha detto che ‘facciamo i conti dopo il referendum’. Sono espressioni che mi mettono paura”.

E quando i cronisti lo hanno incalzato, il leader di Forza Italia si è difeso così: “Ma perché non mi rispondete su Gratteri?”. “Noi facciamo i cronisti, è lei il ministro (e vicepresidente del Consiglio, ndr)”. “Ma sono un giornalista anch’io” ha replicato Tajani, “vi faccio anche io le domande”.

