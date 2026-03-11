Botta e risposta tra Antonio Tajani e un gruppo di cronisti, fuori da Palazzo Madama, che gli chiedeva conto delle parole di Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio. “Mi dovreste domandare del caso Gratteri. Ha detto che ‘facciamo i conti dopo il referendum’. Sono espressioni che mi mettono paura”.

E quando i cronisti lo hanno incalzato, il leader di Forza Italia si è difeso così: “Ma perché non mi rispondete su Gratteri?”. “Noi facciamo i cronisti, è lei il ministro (e vicepresidente del Consiglio, ndr)”. “Ma sono un giornalista anch’io” ha replicato Tajani, “vi faccio anche io le domande”.