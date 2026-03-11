Sono “decisioni che non trovano giustificazione nella normativa italiana, nella normativa europea e neppure nel buonsenso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente, criticando la revoca dei trasferimenti nei cpr in Albania, come “nel recente caso dei migranti irregolari condannati per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso, violenza sessuale di gruppo, e violenza sessuale su minore, che per i giudici non possono essere trattenuti né rimpatriati perché hanno fatto strumentalmente richiesta di protezione internazionale”.

Applausi dei parlamentari del centrodestra, tutti in piedi, a Palazzo Madama. Proteste invece nella parte opposta dell’emiciclo coi senatori che hanno scosso la testa in segno di dissenso.