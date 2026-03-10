Referendum, Travaglio sul video di Meloni: “O non conosce la riforma o ci prende tutti per fessi”

“O non conosce la riforma che porta anche il suo nome o ci prende tutti per fessi”. Da Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio commenta così il video di tredici minuti pubblicato lunedì sui canali social della presidente del Consiglio. La “discesa in campo” di Meloni è “il segnale che è rimasta molto dibattuta tra il mettere la faccia su una battaglia che teme di perdere e perdere una battaglia senza metterci la faccia e dunque spera di vincere una battaglia mettendoci la faccia, rischiando però di perdere sia la battaglia sia la faccia”. Secondo Travaglio, Meloni “promette cose che non c’entrano niente con la riforma e spaccia per problemi dei problemi inesistenti”. Un esempio? “Dice che libererà i magistrati dalla politica, in realtà il peso della politica sulla magistratura aumenterà con questa riforma”.