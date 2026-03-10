L’Atalanta si prepara a vivere una grande notte europea. A Bergamo arriva il Bayern Monaco per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, un banco di prova durissimo per l’unica squadra italiana ancora in corsa. I bergamaschi arrivano all’appuntamento sull’onda dell’entusiasmo dopo la rimonta contro il Borussia Dortmund, ma di fronte troveranno una delle corazzate del calcio europeo: i bavaresi hanno chiuso la fase campionato al secondo posto alle spalle dell’Arsenal e puntano con decisione al trofeo, oltre a inseguire la doppietta con una Bundesliga che stanno dominando, con 11 punti di vantaggio proprio sul Borussia. L’Atalanta torna invece agli ottavi di Champions dopo cinque anni.

“È un sogno affrontare il Bayern Monaco, una delle squadre più forti al mondo e forse la più in forma tra i cinque top campionati europei”, ha detto alla vigilia il tecnico dei bergamaschi, Raffaele Palladino. L’allenatore ha ammesso la difficoltà dell’impresa, definendola una sorta di “Mission Impossible”, ma ha ribadito la fiducia nella squadra: “Ho visto i ragazzi molto concentrati, ma allo stesso tempo tranquilli. I sogni esistono e vogliamo giocarcela e metterli in difficoltà”.

L’Atalanta si presenta però con diverse assenze pesanti. In difesa mancherà lo squalificato Scalvini, mentre in attacco non ci sarà Raspadori. Restano in dubbio anche Ederson e De Ketelaere, ancora alle prese con il recupero. In avanti spazio a Scamacca, reduce dalla doppietta contro l’Udinese, supportato da Samardzic e Zalewski. A centrocampo toccherà a Pasalic affiancare il veterano de Roon: “Sono rimaste poche le big contro cui non abbiamo giocato, anche loro hanno dei punti deboli e proveremo a sfruttarli”, ha spiegato il croato. Nel Bayern dovrebbe giocare Harry Kane, rimasto a riposo nell’ultima partita di campionato: il centravanti inglese ha segnato otto gol in otto partite di Champions in questa stagione. Tra i bavaresi peserà l’assenza del portiere Neuer: al suo posto giocherà Urbig.

Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in tv

La partita tra Atalanta e Bayern Monaco si gioca oggi, martedì 10 marzo, alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo. Il match viene trasmesso in diretta televisiva, previo abbonamento, in esclusiva sui canali Sky Sport: il canale di riferimento è Sky Sport Uno. La gara è visibile anche in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e NOW.