“La destra non è imbattibile, l’abbiamo già battuta, e lo rifaremo alle elezioni ma dovremo portarla sul terreno della giustizia sociale e dei bisogni concreti delle persone. Bisogni che la destra ignora dietro litri di propaganda”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in occasione della chiusura del percorso di ascolto L’Italia che sentiamo, all’Acquario Romano.

Tra i tanti argomenti toccati dalla segretaria dem, anche quello delle bollette, a maggior ragione con la guerra in Medio Oriente in corso. E qui la critica di Schlein al governo: “La Spagna ha raggiunto il 60% di rinnovabili, per questo le bollette costano il 40% in meno. Perché Meloni fa la guerra all’energia pulita?”.