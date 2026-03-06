Formula 1, prove libere Gp Australia: risultati e classifica. Leclerc: “Siamo seconda o terza forza”

Buona la prima per Oscar Piastri nel Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota australiano della McLaren ha chiuso con il miglior tempo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale della stagione sul circuito di Albert Park a Melbourne. Piastri ha fermato il cronometro sull’1’19”729, precedendo le Mercedes di Kimi Antonelli (+0.214) e George Russell (+0.320). Subito dietro le due Ferrari: quarto Lewis Hamilton (+0.321) e quinto Charles Leclerc (+0.562). Più staccate la Red Bull di Max Verstappen, sesta a oltre sei decimi, e la McLaren del campione del mondo Lando Norris, settimo con il tempo di 1’20”794.

Gli orari del primo weekend di Formula 1 a Melbourne

Nella prima sessione del venerdì era stata invece la Ferrari a mettersi in evidenza, con Leclerc davanti a tutti seguito dal compagno di squadra Hamilton. Un segnale incoraggiante per la scuderia di Maranello, che anche nel pomeriggio ha confermato buone indicazioni soprattutto sul giro secco, restando stabilmente nelle prime posizioni alle spalle delle Mercedes e della McLaren di Piastri. Proprio le monoposto motorizzate Mercedes sono apparse in crescita nelle FP2, con Antonelli e Russell subito alle spalle dell’australiano della McLaren. Più complicata la giornata per Max Verstappen: il campione del mondo ha avuto qualche problema nella fase iniziale della sessione e ha chiuso solo sesto. Non particolarmente incisivo neppure Norris, entrato in pista a sessione già iniziata e autore del settimo tempo finale.

Giornata da incubo invece per Aston Martin. Fernando Alonso ha girato soltanto nella seconda sessione dopo essere rimasto ai box nelle prime libere, mentre Lance Stroll ha chiuso nelle ultime posizioni. Alle loro spalle anche le Cadillac di Sergio Perez, ma anche Valtteri Bottas è parso in difficoltà.

La nuova F1 che rallenta in curva cambia il ruolo del pilota | L’analisi

Leclerc: “Siamo seconda o terza forza”

“Sarà una F1 diversa, servirà testa e pancia soprattutto nei sorpassi e nel giro secco”, ha detto Charles Leclerc in esclusiva a Sky Sport, pensando già alle qualifiche e alla gara di domenica. Il pilota Ferrari ha spiegato: “La mia sensazione è che al momento siamo seconda o terza forza con Red Bull, con Mercedes davanti a tutti. Ma noi siamo molto soddisfatti del lavoro svolto”. Soddisfazione che trapela anche dalle parole di Lewis Hamilton: “Davvero una buona giornata: è stato fantastico tornare in pista e iniziare a fare sul serio. Abbiamo sfruttato al massimo i giri a disposizione e lavorato nel miglior modo possibile, raccogliendo molte informazioni utili“. “C’è ancora tanto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di tornare in macchina domani”, ha concluso Hamilton.

Classifica prove libere 2 Gp Australia 2026

1 O. Piastri (McLaren) 1:19.729

2 A. Antonelli (Mercedes) +0.214

3 G. Russell (Mercedes) +0.320

4 L. Hamilton (Ferrari) +0.321

5 C. Leclerc (Ferrari) +0.562

6 M. Verstappen (Red Bull) +0.637

7 L. Norris (McLaren) +1.065

8 A. Lindblad (RB) +1.193

9 I. Hadjar (Red Bull) +1.212

10 E. Ocon (Haas) +1.450

11 O. Bearman (Haas) +1.597

12 N. Hulkenberg (Audi) +1.622

13 L. Lawson (RB) +1.629

14 G. Bortoleto (Audi) +1.939

15 A. Albon (Williams) +2.118

16 P. Gasly (Alpine) +2.438

17 C. Sainz (Williams) +2.524

18 F. Colapinto (Alpine) +2.890

19 V. Bottas (Cadillac) +3.931

20 F. Alonso (Aston Martin) +4.933

21 L. Stroll (Aston Martin) +6.087

22 S. Perez (Cadillac) +1’19”729