Formula 1, si comincia a Melbourne: la Ferrari spera nella svolta | Gli orari del weekend: dove vedere il Gp in diretta e in replica

Per Hamilton e Leclerc i test invernali hanno dato segnali positivi, ma con gli sviluppi e il nuovo regolamento le incognite sono tante

È il weekend del ritorno della Formula 1. Comincia da Melbourne infatti il Mondiale 2026, con il GP d’Australia. C’è tanta curiosità perché con lo stravolgimento di regole e i nuovi sviluppi, tutti partono da zero e tutti proveranno a trovare l’assetto giusto con il passare delle gare. È l’occasione per la Ferrari di Hamilton e Leclerc per provare a essere competitiva dopo anni di anonimato. Domenica si scoprirà così se anche con le nuove regole la McLaren sarà ancora la monoposto da battere o se, al contrario, verranno stravolte le gerarchie, con magari qualche sorpresa. La Ferrari spera. I test invernali hanno dato segnali positivi: le vetture di Maranello sembrano di un altro stampo rispetto alle fallimentari SF-25 dello scorso anno. Le novità tecniche sulle SF-26 appena nate hanno portato il Cavallino finalmente a rischiare, spingendosi fino alle aree più ‘grigie’ del regolamento.

Un nuovo inizio in un circuito – quello di Melbourne – riconosciuto come un tracciato veloce e poco impegnativo per i freni. Partire bene qui è molto importante: dal 2004 a oggi solo Kimi Raikkonen nel 2013 ha vinto su questa pista senza scattare dalle prime due file. Difficile fare un pronostico per più motivi: in primis perché con le nuove regole è tutto un punto interrogativo. E poi perché nelle ultime sei edizioni ci sono stati sei vincitori diversi. Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

