Scintille in Aula al Senato tra il senatore di Iv, Matteo Renzi, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante le comunicazioni di quest’ultimo sulla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. I toni si sono accesi quando il titolare della Farnesina ha ricordato l’ironia con la quale qualcuno avevano accolto l’invito agli italiani nel Golfo a stare lontani dalle finestre per il rischio di essere colpiti dalle schegge in caso di esplosione, durante i raid iraniani. “Risus abundat in ore stultorum“, ha detto Tajani, aggiungendo: “Non capisco perché il senatore Renzi si agita così, è un pò nervoso” prima che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, richiamasse l’ex premier.

“La salvezza della vita di ogni cittadino italiano è un fatto politico, non di cronaca. Per noi la Nazione è composta da 60 milioni di cittadini e tutti devono essere garantiti: è la nostra priorità”, ha alzato i toni Tajani, che ha poi indirizzato una stoccata a Renzi, chiamando l’applauso della maggioranza: “È facile andare nel Golfo a fare conferenze ben pagate, è molto più difficile tutelare i cittadini italiani…”.