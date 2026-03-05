Tensione alla Camera quando prende la parola il deputato di Italia viva, Roberto Giachetti. Dopo le comunicazioni dei ministri Guido Crosetto (Difesa) e Antonio Tajani (Esteri) in relazione alla guerra in Iran, Giachetti è intervenuto sul regolamento dei lavori d’Aula (salvo poi disattendere l’intenzione e fare un discorso politico).

Il parlamentare renziano ha attaccato i due ministri per il fatto che Giorgia Meloni non si fosse presentata alla Camera, poi si è rivolto direttamente a Tajani, reo a suo dire di essere spesso in disaccordo col collega viceministro Matteo Salvini. E quando Tajani ha protestato, gli ha detto: “Sa dove se lo deve mettere quel dito?”. Il presidente di turno, Sergio Costa, lo ha richiamato.