13:54

Giachetti sbotta con Tajani in Aula: “Sa dove se lo deve mettere quel dito?” – Video

di Redazione Politica
Bagarre in Aula durante l'intervento del deputato di Italia viva
Tensione alla Camera quando prende la parola il deputato di Italia viva, Roberto Giachetti. Dopo le comunicazioni dei ministri Guido Crosetto (Difesa) e Antonio Tajani (Esteri) in relazione alla guerra in Iran, Giachetti è intervenuto sul regolamento dei lavori d’Aula (salvo poi disattendere l’intenzione e fare un discorso politico).

Il parlamentare renziano ha attaccato i due ministri per il fatto che Giorgia Meloni non si fosse presentata alla Camera, poi si è rivolto direttamente a Tajani, reo a suo dire di essere spesso in disaccordo col collega viceministro Matteo Salvini. E quando Tajani ha protestato, gli ha detto: “Sa dove se lo deve mettere quel dito?”. Il presidente di turno, Sergio Costa, lo ha richiamato.

