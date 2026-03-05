“Vi domandiamo, perché la presidente Meloni non è in Aula e continua a fuggire dal Parlamento? È inaccettabile. Ci avete chiesto di essere responsabili, di lavorare insieme, ma unità su che cosa? Noi non vogliamo che l’Italia entri in guerra, voi state portando l’Italia in guerra. Noi non siamo d’accordo, no grazie”. Lo ha detto Angelo Bonelli, alla Camera, dopo le comunicazioni di Antonio Tajani e Guido Crosetto.

Il leader di Avs, nella parte finale del suo intervento, ha mostrato all’aula una bandiera degli Stati Uniti: “Questi sono gli interessi che difendente, quelli delle commesse del gas e delle commesse di armi che dobbiamo comprare. Non possiamo essere sudditi di Trump, noi diciamo no a questa vostra avventura di portare l’Italia in questo scenario. Noi siamo patrioti italiani, non siamo patrioti di Trump”.