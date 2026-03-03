L polizia ha ispezionato con i cani molecolari anche gli uffici della Fondazione An e la redazione del Secolo d’Italia. L'allerta è cessata intorno alle 17

Un allarme bomba è scattato nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa, a Roma, nel primo pomeriggio. I locali sono stati evacuati e sul posto sono arrivati agenti della polizia e Digos. Gli artificieri hanno ispezionato con i cani molecolari anche gli uffici della Fondazione An e la redazione del Secolo d’Italia. Durante le operazioni sono state chiuse via della Scrofa e vicolo della Vaccarella. L’allarme, una volta terminate le verifiche con gli artificieri, è cessato e nell’edificio non è stato trovato nulla.

Si tratta del terzo allarme di questo tipo scattato nel centro di Roma nel giro di qualche ora. Intorno a mezzogiorno, era stato segnalato un trolley sospetto a largo Chigi, a pochi metri da un palazzo in cui ci sono uffici della Presidenza del Consiglio, e contemporaneamente era stato trovato un bagaglio incustodito anche nei pressi dell’Altare della Patria. In entrambi i casi era stato necessario l’intervento degli artificieri che hanno escluso qualsiasi rischio.