L'attaccante al rientro da un lungo infortunio ha dato la priorità ai bianconeri e sarebbe il bomber ideale di Spalletti: resta il problema dell'ingaggio, ma la discussione è iniziata

La vigilia di Roma–Juventus, in casa bianconera, offriva tre scenari: il futuro di Luciano Spalletti tutto da scrivere (il rocambolesco pareggio per 3 a 3 all’Olimpico non ha cambiato la situazione), quello di Weston McKennie praticamente definito e ora diventato ufficiale come da previsioni del Fatto Quotidiano (ha rinnovato fino al 2030), quello di Dusan Vlahovic come un punto interrogativo, ma non con una chiusura totale. Oggi, lunedì, l’idea del serbo e della Juve di continuare insieme merita di essere approfondita. Perché qualcosa è cambiato rispetto alle settimane tardo autunnali: altra epoca e altro allenatore.

Vlahovic, nel frattempo, si è anche infortunato e l’inverno è stato se possibile ancora più rigido: niente campo, niente modo di mettersi in mostra e diventare appetibile davvero anche per le squadre estere. Sia chiaro: questo non vuol dire che l’attaccante non abbia il suo mercato. Ma che sia il prototipo di bomber perfetto per Spalletti, questo è pacifico. E siccome la Juve continua a pensare che, alla fine, l’allenatore resterà sulla panchina, sta provando a capire se potrà avere a disposizione anche Vlahovic. E, udite udite, il serbo adesso non sta per niente chiudendo all’ipotesi di un rinnovo.

Cosa è successo

L’incontro era nell’aria ed è avvenuto. Come riporta Sky Sport, la settimana scorsa le parti si sono incontrate: è previsto un nuovo aggiornamento nei prossimi giorni ma, intanto, un piccolo ‘sì’ i bianconeri l’hanno incassato. Bisognerà ora capire quali possano essere i margini definitivi per permettere alla trattativa di andare in porto. Ma, al momento la cosa più importante, c’è un’apertura da parte di entrambi a sedersi a un tavolo per capire come prolungare insieme l’avventura di Vlahovic in bianconero.

Nodo ingaggio

L’aspetto da risolvere è legato ovviamente all’ingaggio, attualmente superiore ai 12 milioni di euro netti. Troppi, per i bianconeri, che però hanno avuto da parte del serbo la priorità rispetto a tutti gli altri possibili interlocutori. Una dimostrazione di come ogni cosa sia ancora aperta e passibile di svolte concrete. La palla, ora, passerà agli agenti. Che se da un lato sono consapevoli del fatto che le richieste del loro assistito dovranno abbassarsi, dall’altro si aspettano comunque uno sforzo verso l’alto da parte della Juventus, per convincerlo a rimanere. E per riaprire un capitolo che sembrava chiuso, con delle prospettive però tutte nuove e diverse. Come questa Juve che prova a cambiare pelle ripartendo dalle sue certezze. Tra cui Spalletti. E Vlahovic.