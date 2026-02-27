Il mondo FQ

Accoltella il cognato in strada, incastrato dalle telecamere: il video dell’aggressione

La brutale aggressione ripresa dalle videocamere
La corsa, l’aggressione alle spalle, i colpi sferrati ripetutamente sul corpo della vittima. I carabinieri di Paderno Dugnano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un egiziano di 33 anni.

Lo scorso 19 febbraio l’uomo ha aggredito il cognato, assalendolo in strada con un coltello da cucina con una lama di circa 20 centimetri e colpendolo alla fronte e ai fianchi. L’aggressore è stato individuato dalle telecamere di videosorveglianza.

