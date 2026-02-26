La Uefa sull’espulsione di Kelly: “Forte contatto scorretto con la caviglia sinistra”. La spiegazione ufficiale

Continua a far discutere il cartellino rosso per Lloyd Kelly nel corso della sfida di ritorno tra Juventus e Galatasaray, finita 3-2 in favore dei turchi, che hanno strappato il pass per gli ottavi di finale dopo aver rischiato una clamorosa eliminazione nonostante il 5-2 dell’andata. A inizio secondo tempo – al 48esimo – i bianconeri sono infatti rimasti in dieci uomini per il rosso al difensore, inizialmente espulso per doppia ammonizione e successivamente, dopo revisione al var, per rosso diretto.

Da ieri sera sono tanti gli interrogativi sull’episodio. A chiarire i motivi dell’intervento del var è stata la stessa Uefa sul proprio sito ufficiale, nel classico comunicato in cui si vengono chiariti tutti gli eventi oggetto di var nelle varie partite. E a proposito di Kelly, la Uefa precisa: “il giocatore della Juventus, il numero 6, usando i suoi tacchetti ha avuto un forte contatto scorretto con la caviglia sinistra dell’avversario (Yilmaz), mettendo chiaramente a repentaglio la sua incolumità“. Motivo per cui il var ha deciso di correggere la decisione di campo e di richiamare l’arbitro per un rosso diretto anziché il doppio cartellino giallo.

In tanti però si chiedono perché il var sia intervenuto, essendo comunque Kelly già espulso, anche se per doppia ammonizione. La spiegazione è semplice: con il rosso diretto adesso Kelly riceverà due giornate di squalifica, mentre con il doppio giallo ne avrebbe ricevuta soltanto una. Ecco perché l’arbitro Joao Pinheiro ha deciso di estrarre il cartellino rosso diretto al difensore bianconero, che quindi salterà le prime due partite della prossima Champions League.