Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 14:55

La Uefa sull’espulsione di Kelly: “Forte contatto scorretto con la caviglia sinistra”. La spiegazione ufficiale

di Redazione Sport
L'arbitro ha trasformato in rosso diretto la decisione iniziale di punire il difensore bianconero con il doppio giallo: così salterà due partite anziché una
La Uefa sull’espulsione di Kelly: “Forte contatto scorretto con la caviglia sinistra”. La spiegazione ufficiale
Icona dei commenti Commenti

Continua a far discutere il cartellino rosso per Lloyd Kelly nel corso della sfida di ritorno tra Juventus e Galatasaray, finita 3-2 in favore dei turchi, che hanno strappato il pass per gli ottavi di finale dopo aver rischiato una clamorosa eliminazione nonostante il 5-2 dell’andata. A inizio secondo tempo – al 48esimo – i bianconeri sono infatti rimasti in dieci uomini per il rosso al difensore, inizialmente espulso per doppia ammonizione e successivamente, dopo revisione al var, per rosso diretto.

Da ieri sera sono tanti gli interrogativi sull’episodio. A chiarire i motivi dell’intervento del var è stata la stessa Uefa sul proprio sito ufficiale, nel classico comunicato in cui si vengono chiariti tutti gli eventi oggetto di var nelle varie partite. E a proposito di Kelly, la Uefa precisa: “il giocatore della Juventus, il numero 6, usando i suoi tacchetti ha avuto un forte contatto scorretto con la caviglia sinistra dell’avversario (Yilmaz), mettendo chiaramente a repentaglio la sua incolumità“. Motivo per cui il var ha deciso di correggere la decisione di campo e di richiamare l’arbitro per un rosso diretto anziché il doppio cartellino giallo.

In tanti però si chiedono perché il var sia intervenuto, essendo comunque Kelly già espulso, anche se per doppia ammonizione. La spiegazione è semplice: con il rosso diretto adesso Kelly riceverà due giornate di squalifica, mentre con il doppio giallo ne avrebbe ricevuta soltanto una. Ecco perché l’arbitro Joao Pinheiro ha deciso di estrarre il cartellino rosso diretto al difensore bianconero, che quindi salterà le prime due partite della prossima Champions League.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione